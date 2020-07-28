Автобусы пошли, фитнес-клубы открылись

Возобновлено автобусное сообщение между муниципалитетами края, разрешён въезд в регион туристам с отрицательными тестами на коронавирус.

По поручению главы региона на Камчатке возобновлено автобусное сообщение с районами, сёлами и посёлками края. 24 июля Владимир Солодов подписал постановление, в котором введены послабления ограничительных мер, связанных с Covid-19.

«Введённые послабления коснулись фитнес-клубов, межмуниципального автобусного сообщения. Также разрешили приезжать туристам с отрицательными результатами теста на коронавирус, сделанными за 72 часа до прибытия на территорию региона. Теперь заниматься в бассейнах могут профессиональные спортсмены с условием обязательного тестирования. Всё это оговорено с учётом рекомендаций Роспотребнадзора», — рассказал в ходе оперативного совещания врио заместителя председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Открываются фитнес-клубы, возобновляется плановая медицинская помощь

Ещё часть ограничительных мер, связанных с COVID-19, снята на Камчатке с 27 июля по поручению главы региона.

С понедельника разрешена работа фитнес-клубов с соблюдением требований Роспотребнадзора. Открыться смогут залы для занятий спортом с учётом 4 кв.м на одного посетителя и загрузкой объектов не более 50 % от единовременной пропускной способности спортивного сооружения. Во время занятий в помещениях должно находиться не более 20 человек одновременно, участники тренировок должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Контроль за соблюдением фитнес-клубами всех требований возложен на министерство спорта Камчатского края.

С 28 июля к оказанию плановой медицинской помощи вернулась Камчатская гериатрическая больница. Госпитализация пациентов здесь будет проводиться только при наличии у них отрицательного теста на COVID-19.

В дальнейшем планируется восстановление работы поликлиник по лечению пациентов с хроническими заболеваниями, возобновление работы Камчатской краевой больницы, в которой сосредоточена большая часть специализированных отделений, где оказывается плановая стационарная помощь.

Кроме того, с этой недели разрешена работа негосударственных организаций в сфере дополнительного образования детей с соблюдением требований, установленных постановлением главного санитарного врача региона от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Камчатском крае».

Отметим, режим самоизоляции и перчаточно-масочный режим продлеваются до 9 августа.