Алексей Кумарьков: Основой для развития Камчатки является рациональное природопользование

Сегодня мы встретились с временно исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексеем Кумарьковым, чтобы узнать у него о подходах, которыми он руководствуется при принятии управленческих решений и о ближайших перспективах работы.

— Здравствуйте, Алексей Анатольевич, как известно, подходы того или иного человека к решению вопросов зависят от образования, жизненного и управленческого опыта, поэтому скажите несколько слов о себе и своем опыте.

Добрый день! Прежде всего благодарю вас за возможность рассказать жителям края о проводимой нами работе. Что касаемо прозвучавшего вопроса – я местный, камчатский, у меня профильное образование, с отличием окончил Томский политех по специальности «геоэкология». Эта специальность объединяет в себя базовые знания в области геологии, экологии и широкого круга вопросов природопользования.

После окончания университета попал на работу в организацию с длинным названием, которой уже не существует – Департамент государственного контроля и перспективного развития в сфере природопользования и охраны окружающей среды Минприроды России по Дальневосточному федеральному округу, занимался координацией работы территориальных органов министерства и контрольной деятельностью, занимался проверками крупнейших предприятий округа, затем в результате преобразования системы территориальных органов и создания Федеральной службы по надзору в сфере природопользования перешел на работу во вновь образованное Управление Росприроднадзора по Хабаровскому краю, где в должности заместителя начальника отдела главным образом курировал заповедники — федеральные государственные учреждения.

Затем вернулся на Камчатку, работал, как это принято говорить, в реальном секторе экономики. Вся моя трудовая деятельность всегда была неразрывно связана с вопросами экологии и природных ресурсов, с 2008 года работаю в Минприроды Камчатского края.

— И какие принципы вы вынесли за годы работы по специальности?

— Считаю, что важнейшим принципом является рациональность природопользования. Слово «рациональность», от латинского слова «разум», имеет глубокий смысл.

Необходимо стремиться использовать природные ресурсы в объемах и способами, которые обеспечивают устойчивое экономическое развитие, но при этом гармонизацию взаимодействия общества и природной среды, внедрение экономических механизмов экологически ответственного природопользования. Конечно все это связано с принципами мышления, ценностями, мировоззрением и экологическим сознанием.

Как известно, многие проблемы нужно начинать решать с себя и менять отношение – свое и окружающих – к самым обыденным вещам, стремиться поступать в своих решениях честно по отношению к себе и окружающим людям, не заниматься самообманом. Тогда все у нас получится.

— В таком случае хочу спросить про ситуацию на реке Быстрой. Кто кого обманывал?

— Полагаю, никто. Там проблема в другом и я об этом уже говорил на других площадках. Прежде всего, с точки зрения действующего законодательства сама по себе такая деятельность в водоохранных зонах водных объектов не запрещена.

СВТУ Росрыболовства геологоразведку на Камешковой с оговорками согласовал. Агентство лесного хозяйства тоже не имело законных оснований не предоставить лесной участок. Тем не менее, не могу не отметить, что у нас, не побоюсь этого слова, слишком много природоохранных органов, каждый из которых действует в своей, строго заданной системе координат, не видя ситуацию в целом, системно. Поэтому в ряде случаев про рациональность природопользования, оценку всех рисков, комплексную эколого-экономическую проработку нет и речи. Каждый по отдельности сделал свою бюрократическую работу, а итог все знают. Виктор Степанович Черномырдин в свое время сказал крылатую фразу – «хотели как лучше, а получилось как всегда». Вот так и здесь. Нередко нет ненулевой суммы, синергии, системности, нет единого арбитра в принятии таких решений.

На мой взгляд, и этот подход поддерживает глава региона, таким арбитром должен стать субъект Российской Федерации в лице его высшего исполнительного органа государственной власти. То есть Правительство Камчатского края. Именно региональная власть в итоге должна влиять на принятие решений исходя из местной специфики, интересов коренного населения, баланса основных отраслей экономики.

Мы свои предложения в федеральный центр направили и продолжаем их формировать. Все такие вещи должны заранее прорабатываться с общественностью, гражданами края, экспертным сообществом. Кроме того, при придании тому или иному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта мы тоже должны рассматривать не только чисто экономическую составляющую, но и класть на другую чашу весов вопросы экологии и сохранения природы. Такое понимание есть. Что касаемо конкретного, как это модно сейчас говорить, кейса – финальную точку в истории поставит прокуратура и суд. Мы ждем этого решения.

— В соцсетях раскручивается новая история, связанная с разработкой россыпи на ручье Каменистом…

— Да, это так. Но мы отреагировали раньше, чем история попала в соцсети. Я в целом стремлюсь работать на опережение – и в плане общественного запроса, и в плане решения проблем как таковых. Быть в роли догоняющего не очень хорошая роль. Хотя, честно, успевать все отслеживать сложно, поток дел не ослабевает. Ручей Каменистый это рядом с Северными Коряками. Как только я увидел видеоматериалы, как ручей мутным потоком течет по лесной дороге, потому что недропользователь по всей видимости изменил его русло по своему усмотрению, у меня возникли сомнения, что такие проектные решения были согласованы уполномоченными органами и без малейших колебаний отправил материалы в прокуратуру, о чем уведомил граждан в инстаграме министерства. Глава края поддержал это решение.

— Что сейчас происходит на Халактырском пляже? Люди продолжают жаловаться на компанию, которая разрыла огромные котлованы за рекой Таёнка.

— Есть такая проблема. Изначальной идеей компании была добыча титано-магнетитового песка. Лицензия выдана, как и в случае с Быстрой, федералами. Но пока титано-магнетита из этого месторождения никто практически не видел, но грузовики с песком, как мне сообщают ездили оттуда день и ночь. Поэтому это не только экологическая, но и экономическая история. Надзор осуществляют федеральные органы – Росприроднадзор, Ростехнадзор, СВТУ Росрыболовства. Недропользователь выплачивал штрафы, но порядка там так пока и не навели. Насколько мне известно, руководство предприятия сменилось и надеюсь ситуация в корне изменится и порядок там будет наведен. Ситуация находится у меня на постоянном мониторинге.

— Может быть на Камчатке полностью запретить добычу полезных ископаемых?

— Это невозможно и это не решит проблем, потому что в таком случае неизбежно возникнут другие. Вы все-таки не забывайте, что недродобыча — это часть региональной экономики, не самая большая, но значительная – процентов 12, это доходы бюджета, нашего с Вами бюджета, это рабочие места, чьи-то семьи. Просто все нужно делать, как я Вам в начале интервью сказал, рационально и при условии строгого соблюдения законодательства.

Законодательство, честно скажу, не идеально, но достаточно сбалансировано – весь вопрос в правоприменении и качественном государственном надзоре, в том числе риск-ориентированном. Я бы не преувеличивал проблему недропользования, например, по золоту – мы добываем порядка 6 тонн в год, в основном за счет коренных, рудных месторождений, а Чукотка – 32, Якутия – 36, Магадан – 46. Нет плохих или хороших отраслей, есть условно хорошие и не очень компании – кто работает ответственно, и кто работает не вполне ответственно. Первых мы будем поддерживать, вторых – очень настойчиво поправлять и лишать незаконной деятельности.

— Вновь образованный экологический совет при губернаторе края в этом поможет? Какие вопросы вы обсудите в первую очередь?

— Мы очень на это рассчитываем. Идея создания такого совета казалось бы очевидна, но не все очевидные идеи, витающие в воздухе, реализуются сразу. Раньше у нас были разовые встречи экологических активистов с Губернатором края. При Владимире Викторовиче появился постоянный формат, новая площадка, и это связано, на мой взгляд, с особенностями его личности – он чрезвычайно активен в плане прямой коммуникации с людьми, и в соцсетях, и на различных очных площадках. Для него это органично.

Тематику обсуждаемых вопросов задает лично глава региона, но сформирован предварительный план работы, это живой документ, в него могут вноситься изменения, которые продиктует жизнь, но я думаю прежде всего мы рассмотрим вопросы качества и благоустройства городской среды, а там масса вопросов, начиная с Култучного озера и заканчивая многочисленными свалками на окраинах нашей городской агломерации. Второй важнейший вопрос – о чем вам уже говорил – механизмы предварительной эколого-экономической оценки планируемых инвестиционных проектов. Инициатором обсуждения является региональный офис WWF России, будем обсуждать их предложения, думать над решениями.

— Вы упомянули Култучное озеро. Как, на ваш взгляд, можно решить проблему его неудовлетворительного состояния. Недавно там погибла рыба. Там же планируется развивать активности на воде, но ведь она может быть попросту опасна для здоровья.

— Да, небезразличные жители города справедливо адресовали вопрос государственным структурам насчет погибшей рыбы и мы по поручению главы региона провели проверку совместно с СВТУ Росрыболовства и КамчатНИРО. Был сделан вывод о естественных причинах этого явления – колюшка, как и многие виды лососевых рыб, после нереста, к сожалению, погибает. Такова биология вида.

Что касаемо общей проблемы экологического состояния озера — любая экологическая система, живая система, как и организм человека, имеет способность к самоочищению и самовосстановлению. Для этого не нужно тратить ограниченные государственные финансы, просто нужно экологическую систему оставить в покое. Самое главное, на мой взгляд, — нужно бороться не со следствием, а с первопричиной. А первопричиной проблем озера являются проблемы окружающей городской территории и, в частности, бесхозная ливневая канализация. Казалось бы – разве может быть так, что в центре города есть что-то бесхозное? Оказывается, да. Поэтому городу нужно эти вопросы вместе с уполномоченными структурами решать – ставить на баланс, серьезно прорабатывать вопросы водоотведения с городской территории, заниматься очисткой сточных вод. И как можно скорее, как говорится, еще вчера.

— Еще одна проблема, которая волнует экологическую общественность, это введение свободного посещения Авачинского перевала, говорят, что на джипах уже заезжают чуть ли не на Верблюд, уничтожая растительность.

— Слово «свободное» вовсе не означает, что на перевале можно делать все, что душе угодно. Это лишь означает, что теперь не нужно заранее получать разрешения на посещение этого места, то есть заранее ставить дирекцию природного парка в известность о своих планах. Это сделано для людей, для их удобства. Для повышения доступности. Но при этом все режимные ограничения, которые действовали на этой особо охраняемой природной территории, продолжают действовать. Там нельзя мусорить, рубить стланик, разжигать на тундре костры, держать без привязи собак. И конечно нельзя съезжать с существующих дорог и ездить где душе угодно. Необходимо парковаться в специально выделенном для этого месте и дальше гулять пешком, не разрушая хрупкую горную экосистему. Поручения руководителю государственного учреждения даны, он уже начал наводить там порядок. Сейчас туда хорошая дорога, с этим, а не с отменой разрешений, связано большое количество туристов. Я прошу жителей края бережно относиться к природе Авачинского перевала и следовать рекомендациям государственных инспекторов.

— Расскажите о планах строительства курорта «Три вулкана» и своем отношении к проекту как специалиста. В одном из комментариев в СМИ вы обещали вмешаться, как только в территорию природного парка будет воткнута хотя бы лопата.

— Скажу честно, я не сразу поверил в проект. Но чем больше я общался с высокопрофессиональной командой инвестора, тем больше приходил к выводу, что целью проекта как раз и является тот самый сбалансированный разумный подход – с одной стороны желание раскрыть Камчатку для организованного туризма, с другой – сохранить природу, поскольку без выполнения этого условия проект лишен какого-либо смысла.

И да, я помню свой комментарий и от своих слов не отказываюсь. Любую деятельность любого инвестора в пределах наших особо охраняемых природных территорий будем внимательно отслеживать с точки зрения выполнения норм природоохранного законодательства. Как только воткнут лопату – будем смотреть куда и под каким углом.

А если серьезно – на территории природного парка планируется минимальное благоустройство экотроп и организация компактных туристских лагерей – где любой желающий сможет получить элементарные удобства, сходить, извините за подробности, в туалет, не занимаясь поиском крупного валуна, что конечно не добавляет месту ни эстетики, ни экологичности. Важен и вопрос безопасности – мы знаем про случаи гибели людей в том числе от переохлаждения, в таких местах можно будет получить укрытие, обсушиться. Это нормальная общепринятая практика всех цивилизованных стран и мы стремимся соответствовать таким стандартам при реализации проекта. Сам же курорт будет находиться вокруг сопки Горячей, вне каких-либо особо охраняемых природных территорий.

— Потому что вы изменили границы природного парка…

— С сопкой Горячей это никак не связано. Она так и осталась памятником природы. Изменив границы природного парка, мы включили в него уникальный природный объект – вулкан Горелый. Общая площадь природного парка в итоге даже увеличилась. Теперь там появятся государственные инспекторы, которые будут отслеживать выполнение природоохранного законодательства. Это большой плюс. И мы в этой работе получили поддержку главного в этом вопросе государственного органа страны – Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Более того, мы планируем расширять сеть особо охраняемых природных территорий в крае.

В настоящее время совместно с главой городского округа «поселок Палана» Ольгой Мохиревой мы завершаем проектирование нового заказника, площадь которого составит около 80 тысяч га. В результате этой работы в ближайшее время один из крупнейших нерестовых водоемов Камчатки – озеро Паланское – станет особо охраняемой природной территорией. Так что, как видите, в своей работе мы стремимся соблюдать и баланс общественных интересов, и разумность в вопросах государственного управления.

— Алексей Анатольевич, в завершение нашего разговора… По каким вопросам можно обращаться в Ваше министерство и как, по каким каналам связи, это лучше делать.

— По всем, которые связаны с вопросами экологии. Людям ведь бывает сложно разобраться, кто за какой вопрос отвечает. Мы с Вами в разговоре уже это отмечали – к сожалению или к счастью, у нас слишком много природоохранных органов. Если вопрос мы решить сами не сможем, мы адресуем его в те структуры, которые обязаны в силу своих полномочий его решить. И делать это необходимо – сейчас основным критерием эффективности того или иного госоргана становится качество обратной связи с гражданами и решение проблем, которые озвучивают люди.

Писать можно мне напрямую по электронной почте, можно писать в соцсетях, можно формулировать проблемы через традиционные для чиновников обращения на сайте правительства края, можно пользоваться и вновь запущенной площадкой «Камчатка в порядке». То есть любым удобным способом.

— Спасибо за разговор.