Строительство нового корпуса СШ №40 – приоритетная задача

Депутат Заксобрания Андрей Стуков в рамках работы комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ парламента края посетил новостройки избирательного округа № 8.

Один из строящихся объектов – экспериментальный 9-этажный дом на улице Ларина. По словам представителя компании-застройщика Павла Розулаева, здесь будет сделана двухуровневая подземная парковка, которая не станет занимать придомовую территорию. Подобных объектов на Камчатке пока нет. Без сомнения, квартиры увеличенной площади, детская игровая территория, удобный паркинг привлекут внимание потенциальных жителей развивающегося микрорайона Северо-Восток.

Однако Андрей Стуков видит в связи с оживлением здесь жилищного строительства растущую проблему дефицита мест в детских образовательных учреждениях.

«Сегодня мы были на двух объектах строительства на Северо-Востоке. Это реконструируемый дом по улице Савченко, 16/2, где будет 69 квартир, а также новое строительство по улице Ларина — а это 104 квартиры в новом доме. Также, по информации администрации ПКГО, находятся в процессе заселения ещё 17 квартир в новостройках. То есть не менее 500 человек в 2021 году поселятся на Северо-Востоке. Но уже сейчас микрорайон испытывает дефицит мест в школах, а по информации городской администрации в детских садах не хватает свыше 200 мест. В связи с предстоящими новосельями проблема с нехваткой мест в детских образовательных учреждениях станет ещё острее», — сказал Андрей Стуков.

Он рассказал, что в составе созданной в крае временной рабочей группы по инвестиционным мероприятиям на 2021- 2023 годы депутаты поднимали вопрос о необходимости строительства новых школ и детсадов на Северо-Востоке.

«К сожалению, количество средств ограничено: необходимо завершить переходящие объекты, национальные проекты и т.д. Ситуацию по детским и средним образовательным учреждениям я доложил врио губернатора Владимиру Солодову, и он согласился, что строительство дополнительного учебного корпуса СШ № 40 – в приоритете. Мы надеемся, что оно начнётся в 2021 году и поможет снять социальное напряжение, вызванное нехваткой мест в детсадах и школах крупнейшего микрорайона Петропавловска», — сказал депутат.