Дом-фантом на Северо-Востоке скоро будет сдан для заселения

Скандально известный дом № 16/2 по улице Савченко в микрорайоне «Северо-Восток» скоро будет введён в строй, а горожане отпразднуют новоселье, рассказал депутат Заксобрания края Андрей СТУКОВ.

Вместе с представителем краевого Молодёжного парламента Мариной Богдановой он посетил бывший «дом-фантом», где сейчас полным ходом идут восстановительные работы.

Этот дом, состоящий из двух корпусов разной этажности, знаменит в городе тем, что, будучи полностью готовым к приёму жильцов, простоял без охраны несколько лет. Был подвергнут нещадному вандализму и стал пристанищем для подростков и бомжей. Его не ввели в эксплуатацию в 2014 году из-за банкротства компании «Дальспецстрой». Подрядчик, который сейчас ведёт здесь реконструкционные работы, утверждает: дом отстроен по всем правилам, никаких трещин и изъянов ни в подвале, ни в стенах за время простоя не появилось.

«Сейчас приводятся в порядок после вандальных разрушений 60 квартир, их запуск под «серый ключ» планируется к 1 сентября. Квартиры уже выставлены на продажу. Также 9 квартир на 1 этаже будут переоборудованы из офисных помещений, которые были сделаны здесь ранее. Сроки будут зависеть от решения администрации города», — сказал представитель подрядчика.

Работы идут полным ходом. Приводятся в порядок разбитые стены и вынесенные окна, разграбленный лифт и сантехнические узлы, закрашиваются сделанные подростками рисунки на стенах, чистится придомовая территория. Замечая, как быстро ремонтируется дом, горожане начали интересоваться покупкой квартир, и уже подано несколько заявок.

«За время простаивания корпусов не было организовано охраны, и только чудом не случилось беды. Сейчас сюда зашла строительная компания из Нижнего Новгорода, рабочие которой ударными темпами ведут отделочные работы. После восстановления дома квартиры будут выставлены на продажу. По информации от риэлтеров, предварительные договора заключены на 90% жилья. При разговоре с застройщиком выяснилось, что около дома нет парковочных мест. Как депутат избирательного округа № 8, я буду работать по этому вопросу с администрацией Петропавловска-Камчатского, чтобы по возможности организовать дополнительные места для парковки автомобилей», — прокомментировал Андрей Стуков.

Также депутат пообещал посодействовать ускорению документооборота в городской администрации при переводе нежилого фонда в этом доме в жилой.

«Я уверен, что глава города пойдет навстречу, и уже в скором будущем девять счастливых семей въедут в новые квартиры», — подытожил Андрей Стуков.