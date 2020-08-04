Где построить 50 дворовых детских площадок? Выбор – за жителями Петропавловска

На портале «Камчатка в порядке» 1 августа стартовал сбор заявок на строительство детских площадок в Петропавловске в рамках проекта Владимира Солодова «Город для жизни». Окончательный выбор граждане сделают 13 сентября на избирательных участках.

Мэр города Константин Брызгин доложил главе региона, что за три дня жители краевого центра предложили уже 32 места для обустройства детских площадок. Приём заявок продлится до конца августа, а 13 сентября, в день выборов губернатора края, граждане на избирательных участках определят 50 территорий-победителей.

Владимир Солодов предупредил главу краевого центра о том, что все объекты по проекту «Город для жизни», запланированные на этот год, должны быть сданы точно в срок.

«Идёт большая работа, связанная с благоустройством детских и спортивных площадок, а также территорий учреждений здравоохранения, проводится серьезный объём по ремонту дорог. Хочу напомнить, что на эти цели нам удалось направить значительные средства федерального бюджета под гарантию того, что все работы будут завершены до конца года. И сейчас ситуация сложная: у нас десятки объектов, которые нужно завершать», — сказал глава региона.

Константин Брызгин сообщил, что в городе продолжается обустройство восьми новых межквартальных детских площадок и реконструкция двух существующих — «Кораблик» и «Байконур».