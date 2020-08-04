Два новых «Урала» прибыли на Камчатку для тушения лесных пожаров

Автомобильную технику закупили в рамках национального проекта «Экология».

Всего в этом году закуплены три «Урала» — два уже прибыли на Камчатку, третий автомобиль пока в пути. Такие машины поступили на вооружение Камчатской лесоохраны впервые. Отличительная особенность этой автотехники – наличие крановой установки грузоподъёмностью 4 тонны. С помощью манипулятора сотрудники лесоохраны смогут разбирать завалы.

«Машины будут использоваться для пожаротушения, для перевозки пожароопасного оборудования, грузов, для доставки продуктов питания, топлива на место пожара. Ну и для разбора завалов, если возникнет такая необходимость», – рассказал директор краевого государственного автономного учреждения "Охрана камчатских лесов" Игорь Капелюх.

Как отметил Игорь Капелюх, после всех процедур оформления эти автомобили отправятся на постоянные места своей дислокации – в Козыревский, Мильковский и Атласовский отделы «Охраны камчатских лесов».

Напомним, в рамках национального проекта «Экология» в 2020 году Агентству лесного хозяйства края выделено почти 27 миллионов рублей. На эти средства закуплены 3 автомобиля «Урал», автомобильные прицепы, водосливные устройства, зажигательные аппараты, установки высокого давления, а также ёмкости для тушения пожаров. В скором времени на Камчатку прибудут квадрокоптеры, также приобретённые в рамках нацпроекта.

Добавим, на территории Камчатского края на сегодняшний день действуют три лесных пожара. Один из них локализован, и в ближайшее время планируется его закрытие. Два лесных пожара сейчас бушуют в районе Таёжного и в районе нежилого населённого пункта Аганчи. Сейчас в работе камчатской лесоохраны находятся 6 термоточек.