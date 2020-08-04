Новые этажи Камчатки: когда и где новоселья?

Продолжается строительство двух 9-этажных домов на ул. Строительная в Елизове. В новые квартиры переедут елизовчане из сейсмоопасного жилья.

«Подрядчик полностью завершил возведение двух 9-этажных блок-секций с устройством кровельного покрытия. Выполнены работы по устройству внутренних инженерных сетей», – рассказал врио министра строительства края Андрей Дегодьев.

Всего в двух блок-секциях будет располагаться 90 квартир. Планируется, что подрядчик завершит строительство уже в декабре текущего года.

В Петропавловске-Камчатском ещё 270 новых квартир сдадут в эксплуатацию также в этом году. Строительство домов на улице Карбышева ведётся по графику. Два 9-этажных дома рассчитаны на проживание 270 семей.

Уже полностью завершены работы по возведению домов, идёт благоустройство придомовой территории, установка детских площадок и устройство наружного освещения. Завершить строительство планируется в ноябре этого года.

В селе Лесная с опережением графика идёт строительство двух 12-тиквартирных домов. Уже завершён монтаж одного домокомплекта и ведутся работы по устройству фасада здания. Подрядчик приступил к возведению второго дома. По условиям муниципального контракта срок передачи квартир муниципалитету – 15 декабря 2021 года, но подрядчик трудится с опережением графика и планирует завершить работы уже в этом году.

Строительство началось 21 июня, пароходом был доставлен груз, весь строительный материал отгружен на стройплощадку. На сегодняшний день выполнены работы по закручиванию свай и установке каркаса дома до второго этажа. Общая жилая площадь двух домов – 1400 кв.м.

В селе Мильково на улице Советская строится новый дом, в котором будет 40 квартир: 20 однокомнатных, 15 двухкомнатных и 5 трехкомнатных. «Техническим заданием в этом доме предусмотрены пандусы на входах в подъезды, на первом этаже будут размещены колясочные», — рассказали в Минстрое края. Всего на этом участке планируется возвести 4 многоквартирных дома.