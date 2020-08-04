Более 100 миллионов - на горячее питание для школьников

Камчатка одной из первых реализует инициативу главы государства.

Планируется, что край получит 107 миллионов рублей из бюджета страны, из бюджета края потребуется 5 миллионов.

Уже с сентября ученики 1-4 классов во всех школах региона будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Если из-за пандемии учебный процесс будет организован не в полном объёме, родителям планируется выплатить компенсацию.

Об этом 3 августа главе региона Владимиру Солодову на оперативном совещании сообщила врио заместителя председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

«Если эпидемиологическая обстановка заставит нас работать в режиме "день через день", допустим, в крупных школах, где большое количество детей, то в обязательном порядке будем предлагать выплачивать родителям компенсации стоимости питания. В любом случае бесплатное горячее питание учащимся 1-4 классов будет предоставлено», — сказала врио зампреда правительства края Виктория Сивак.

«Сейчас средства на питание льготных категорий в краевом бюджете есть, и на софинансирование нам хватит. Средства даже частично высвободятся, их можно направить на дальнейшую модернизацию школьных столовых», — рассказала врио министра образования края Александра Короткова.