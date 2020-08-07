ЕДГ-2020 пройдет тихо или возможны сюрпризы?

Краткий обзор губернаторских избирательных кампаний показывает, что конкуренция наблюдается лишь в нескольких регионах. В большинстве остальных властям удалось договориться с элитами и оппозицией, а где-то «зачистить поляну» от реальных конкурентов. Однако такой же сценарий применялся в 2018 году, когда неожиданно 4 кандидата поддержанных федеральным центром, проиграли во Владимирской области, Приморском и Хабаровском краях, а так же в Хакасии. Возможны ли подобные сбои и в 2020-м?

Наиболее проблемная для властей кампания проходит в Иркутской области, где врио губернатора Кобзев вполне может проиграть кандидату от КПРФ Щапову, поддерживаемому экс-губернатором Левченко. Рейтинги кандидатов примерно равны, зато протестные настроения подогревают электорат голосовать не «за», а «против» власти в целом, что вполне может привести к ситуации второго тура и в нем неминуемой победе коммуниста.

Вторым проблемным регионом стала Архангельская область, где рейтинг врио Цыбульского невысок, но ему удалось договориться с конкурентами и «зачистить поляну» от внесистемной оппозиции в лице «кандидата от Шиеса» Мандрыкина. КПРФ своего кандидата не выдвинула в обмен на сенаторство, поэтому единственный конкурент Цыбульского – 35-летний ЛДПРовец Пивков.

Третьим проблемным регионом можно считать Пермский край, где врио губернатора Махонин так и не успел нарастить электоральный рейтинг, зато он растет у секретаря крайкома КПРФ Ксении Айтаковой. Несогласованность в работе врио и технологов еще больше ослабила ход кампании.

Одним из самых слабых кандидатов считался врио ЕАО Гольдштейн, но под него удалось «зачистить поле», против него выдвинулись лишь три спойлера, при этом не были допущены кандидаты от федеральных партий – КПРФ и СР, а ЛДПР – не выдвигала своего представителя. Гольдштейн идет по «забайкальскому сценарию», когда впервые ни одна федеральная партия не выставила своих кандидатов на выборах.

Риски протестного голосования против переназначенных губернаторов по образу 2018 года сохраняются в регионах, где переназначили старых глав: Тамбовской, Брянской, Смоленской, Пензенской, Костромской, Ленинградской областях и Краснодарском крае. Небольшие риски сохраняются у врио Чувашии Николаева и главы Севастополя Развожаева.

В Коми, на Камчатке, в Калужской области и Татарстане ожидаются наиболее тихие и спокойные выборы с предсказуемым результатом.

ЕДГ-2020 не должен принести сюрпризов, так как выборы проходят при «зачищенном поле». Но если социально-экономическая ситуация резко ухудшится к выборам или кризис доверия к власти спровоцирует активность, на фоне хабаровских протестов или минских проблем, то вполне возможна неожиданная волна голосования против власти. Учитывая нарастание недовольства со стороны местных элит, которые в 2018 году поддержали протестные голоса, в целом у сценария есть шанс повториться.