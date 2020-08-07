Жители второго округа обсуждают будущее Петропавловска-Камчатского

Стратегическая сессия по благоустройству второго избирательного округа Петропавловска-Камчатского прошла в Центре развития Камчатки. Горожане указали основные проблемы микрорайона расположенного от улицы Океанской до Комсомольской площади, включая дома на Мишенной сопке.

По мнению участников сессии, для сохранения экосистемы Култучного озера необходимо поставить на баланс все неучтённые бытовые, промышленные и ливневые стоки, а затем разработать программу их постепенного закрытия. Было предложено создать госпрограмму ежегодного экологического мониторинга озера и прилегающей территории. Также на сессии говорили о необходимости очистки протоки между бухтой и водоёмом, а также воды в самом озере, для чего также нужно разработать программу.

«Мы живём здесь уже много лет и видим, как город становится лучше. Хотим, чтобы жилось здесь ещё лучше поколению, которое мы оставим после себя. Больше всего волнуют благоустройство, сохранение экологии и культурного наследия», — рассказала Валентина Сурикова, председатель Камчатской региональной историко-этнографической общественной организации «Ковчег».

Жители округа предложили по иному подходить к переселению из ветхого и аварийного жилья — опираясь на принцип реновации, строить новые дома на месте снесённых объектов. Рассчитывать потребление воды и энергии, а также объём водоотведения по каждому зданию нужно будет с учётом допустимой нагрузки на существующие сети.

Ещё одно предложение, которое может заметно изменить облик города а также сделать более привлекательным образование на Камчатке — это создание кампуса в районе КП, где находятся несколько крупных высших и средник профессиональных учебных заведений. Для этого нужно построить студенческий городок с общежитиями, парк на улицах Ключевская и Вилюйская, открытые кинотеатр и танцплощадку, молодёжное кафе, площадки для воркаута, несколько малых инновационных предприятий для студенческих исследований и стартапов, благодаря чему будет создаваться инновационная продукция, профориентационный центр для школьников и студенческий информационный центр.

«Больше всего мне понравилась идеи расселения аварийного жилья по принципу реновации, создания кампуса. Также я считаю, что нужно внимание уделить экологическим проблемам, в частности, больше привлекать общественность», — рассказал участник стратегической сессии Олег Горелов, сопредседатель общественного совета второго округа.

Для сохранения исторического облика города участники сессии предложили провести инвентаризацию всех объектов, разработать проекты реставрации и план использования этих объектов для привлечения туристов, по мнению горожан, на это необходимо примерно пять лет. Также жители округа подчеркнули, что Петропавловск-Камчатский — это морской город и должен соответствующе выглядеть. Поэтому необходимо благоустройство Аллеи флота с установлением памятных знаков, посвящённых чести знатных рыбаков, моряков, капитанов, первых мореплавателей.

«Сегодня я присутствовала не только, как сотрудник школы, но и просто, как житель округа. Я уже была на нескольких таких сессиях, встречалась на них и с главой региона — он производит впечатление человека делового, грамотного, вникает во все проблемы, отвечает на вопросы, принимает решения, которые возможны. Поэтому вот такой формат очень эффективен», — отметила Людмила Воробьёва, заместитель директора школы № 24.

Стратегические сессии, посвящённые благоустройству краевого центра, проходят в ЦРК ежедневно. Предложения жителей всех восьми избирательных округов учтут при составлении программы развития региона.