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Жить и работать на Камчатке

Двадцать два камчатца вылечились от короновируса за минувшие сутки

Двадцать два камчатца вылечились от короновируса за минувшие сутки

6 августа в Камчатском крае выявили 15 новых случаев заражения Covid-19. За всё время распространения коронавируса в регионе заразились 3 тысячи 456 человек, выздоровели — 3 тысячи 173 пациента, из них 22 — за последние сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус41.рф. На сегодняшний день в стационарах находятся 204 камчатца, с пневмонией — 92 человека. За сутки выписались 12 человек. В учреждениях края из 756 коек, отведённых под пациентов с коронавирусом, свободны 552.

6 августа в Камчатском крае выявили 15 новых случаев заражения Covid-19. За всё время распространения коронавируса в регионе заразились 3 тысячи 456 человек, выздоровели — 3 тысячи 173 пациента, из них 22 — за последние сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус41.рф. На сегодняшний день в стационарах находятся 204 камчатца, с пневмонией — 92 человека. За сутки выписались 12 человек. В учреждениях края из 756 коек, отведённых под пациентов с коронавирусом, свободны 552.

Источник: https://pressa41.ru/health/za-sutki-22-zhitelya-kamchatki-vylechilis-ot-koronavirusa/
© Информационное агентство Камчатка
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