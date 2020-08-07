Каждый третий житель Камчатки протестирован на COVID-19

36, 6% населения Камчатского края прошли тестирование на новую коронавирусную инфекцию.

«На сегодняшний день протестировано всего, с учетом частных лабораторий, 114531 человек, что составляет 36,6% населения Камчатского края. Государственными лабораториями – лабораториями системы Минздрава и Роспотребнадзора — протестировано 98411 граждан», — сообщил в пятницу Роман Василевский журналистам.

По словам врио министра здравоохранения Камчатского края Елены Сорокиной, Камчатский край идет на спад по количеству заболевших. «Например, 28 июля было 17 поступивших на госпитализацию, 29 июля – 13 поступивших, 30 июля – 24. Но, нужно понимать, что эти цифры включают госпитализацию рабочих вахтовых поселков. Они, по распоряжению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, госпитализируются даже при отсутствии ярко выраженных симптомов в наши госпитали долечивания и лечения малосимптомных форм».

Врио министра пояснила, что такая госпитализация производится в целях недопущения распространения инфекции среди населения районов края. «Только за вчерашний день в госпиталь лечения малосимптомных форм в Елизове поступило 10 человек. Соответственно, из 26 человек, поступивших на госпитализацию, только 16 – жители Камчатского края», — сказала Елена Сорокина.

Она отметила, что на протяжении последней недели ежедневно по выздоровлению из госпиталей выписывалось порядка 30-35 человек – существенно больше, чем поступали на лечение.