К берегам Камчатки приближается сильный циклон.

К берегам Камчатки подходит Охотоморский циклон. 8 августа 2020 года под его влияние попадут несколько районов края. На основании прогноза Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Усть-Большерецком, на юге Елизовского и Соболевского районов ожидается сильный дождь и ветер.

9 августа ночью циклон переместится далее в южные районы и в Петропавловск-Камчатском городском округе, Усть-Большерецком, Елизовском, на юге Соболевского и Мильковского районов ожидается сильный дождь, скорость ветра на побережьях может достигать 25-30 метров в секунду.

Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер по предупреждению возникновения происшествий и минимизации возможных последствий. Исходя из прогноза, наиболее вероятны нарушения в системе энергоснабжения, осложнения обстановки на автомобильных дорогах.

Туристическим группам и охотникам в период действия циклона следует воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдалённые и прибрежные районы, места с горными реками.