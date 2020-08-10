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© Информационное агентство Камчатка Печатать 0 0 Фото: ИА "Камчатка" Режим ограничительных мер из-за коронавируса продлён на Камчатке до 16 августа. Однако теперь жители полуострова могут посещать парки и детские площадки, а также базы отдыха с бассейнами. Изменения вступают в силу 9 августа. Об этом сказано в постановлении губернатора Камчатского края №138 от 07.08.2020. Уже с воскресенья камчатцам разрешат гулять на открытом воздухе в парках и на детских площадках, но развлекательные аттракционы пока работать не будут. Откроются и бассейны, расположенные на территориях гостиниц и баз отдыха. В ресторанах, кафе и столовых продезинфицированные столы должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, и тогда там тоже смогут принимать посетителей. Ограничение не распространяется на предприятия, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на предприятия в тех районах Камчатки, где не зарегистрированы случаи заражения Covid-19. Плановую помощь начнут оказывать в нескольких медучреждениях региона. С 9 августа — в «Камчатской краевой детской больнице» и районных больницах, с 17 августа — в «Камчатской краевой больнице им. А.С. Лукашевского», «Вилючинской городской больнице», «Елизовской районной больнице». Отделения дневного стационара пока работать не будут. Госпитализировать могут камчатцев, которые сдали тест на коронавирус не позднее чем за три дня до поступления. С 25 августа пациентов начнут принимать и в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения в Петропавловске, Вилючинске и Елизове. Напомним, режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции введён на Камчатке 18 марта. Первые случаи заражения официально подтверждены 5 апреля.Источник: https://pressa41.ru/society/na-kamchatke-otkroyutsya-basseyny-pri-bazakh-otdykha/ © Информационное агентство Камчатка





Источник:

© Информационное агентство Камчатка Режим ограничительных мер из-за коронавируса продлён на Камчатке до 16 августа. Однако теперь жители полуострова могут посещать парки и детские площадки, а также базы отдыха с бассейнами. Изменения вступают в силу 9 августа. Об этом сказано в постановлении губернатора Камчатского края №138 от 07.08.2020. Уже с воскресенья камчатцам разрешат гулять на открытом воздухе в парках и на детских площадках, но развлекательные аттракционы пока работать не будут. Откроются и бассейны, расположенные на территориях гостиниц и баз отдыха. В ресторанах, кафе и столовых продезинфицированные столы должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, и тогда там тоже смогут принимать посетителей. Ограничение не распространяется на предприятия, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на предприятия в тех районах Камчатки, где не зарегистрированы случаи заражения Covid-19. Плановую помощь начнут оказывать в нескольких медучреждениях региона. С 9 августа — в «Камчатской краевой детской больнице» и районных больницах, с 17 августа — в «Камчатской краевой больнице им. А.С. Лукашевского», «Вилючинской городской больнице», «Елизовской районной больнице». Отделения дневного стационара пока работать не будут. Госпитализировать могут камчатцев, которые сдали тест на коронавирус не позднее чем за три дня до поступления. С 25 августа пациентов начнут принимать и в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения в Петропавловске, Вилючинске и Елизове. Напомним, режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции введён на Камчатке 18 марта. Первые случаи заражения официально подтверждены 5 апреля.Источник: https://pressa41.ru/society/na-kamchatke-otkroyutsya-basseyny-pri-bazakh-otdykha/ © Информационное агентство Камчатка

Режим ограничительных мер из-за коронавируса продлён на Камчатке до 16 августа. Однако теперь жители полуострова могут посещать парки и детские площадки, а также базы отдыха с бассейнами. Изменения вступают в силу 9 августа. Об этом сказано в постановлении губернатора Камчатского края №138 от 07.08.2020. Уже с воскресенья камчатцам разрешат гулять на открытом воздухе в парках и на детских площадках, но развлекательные аттракционы пока работать не будут. Откроются и бассейны, расположенные на территориях гостиниц и баз отдыха. В ресторанах, кафе и столовых продезинфицированные столы должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, и тогда там тоже смогут принимать посетителей. Ограничение не распространяется на предприятия, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на предприятия в тех районах Камчатки, где не зарегистрированы случаи заражения Covid-19. Плановую помощь начнут оказывать в нескольких медучреждениях региона. С 9 августа — в «Камчатской краевой детской больнице» и районных больницах, с 17 августа — в «Камчатской краевой больнице им. А.С. Лукашевского», «Вилючинской городской больнице», «Елизовской районной больнице». Отделения дневного стационара пока работать не будут. Госпитализировать могут камчатцев, которые сдали тест на коронавирус не позднее чем за три дня до поступления. С 25 августа пациентов начнут принимать и в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения в Петропавловске, Вилючинске и Елизове. Напомним, режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции введён на Камчатке 18 марта. Первые случаи заражения официально подтверждены 5 апреля.



