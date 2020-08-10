Три спортплощадки появятся в Петропавловске-Камчатском до конца года

Спортивные объекты оборудуют в рамках губернаторского проекта «Город для жизни».

Подготовительные работы для установки объектов уже идут на горнолыжных базах «Кирпичики» и «Эдельвейс». Об этом сообщил врио министра спорта Камчатского края Константин Хмелевский.

По его словам, в начале сентября там начнётся установка оборудования. Кроме того, уже начаты работы по строительству спортивной площадки на улице Горького.

«Там появится универсальная площадка для футбола и баскетбола. Дополнительно мы рассматриваем возможность установки уличных тренажёров. В ближайшее время будут заключены ещё два контракта на установку спортплощадок около физкультурно-спортивного комплекса «Звёздный» и у дома по улице Мишенной, 10», — рассказал врио министра

ОН добавил, что на Мишенной будет площадка для стритбола и тренажёрный комплекс.

Работы идут в соответствии с графиком. Спортивные площадки у ФОКа «Звёздный», на улицах Мишенной и Горького планируют ввести в эксплуатацию уже в сентябре этого года.

Врио губернатора края Владимир Солодов обратил особое внимание на закупку резинового покрытия для спортивных объектов. Сейчас его приобретают за пределами региона.

«Я считаю, что эта ситуация неверная. Понятно, что сейчас мы не будем переигрывать контракты, потому что сроки ограничены. Но у нас впереди определение подрядчиков по 50-ти детским площадкам на будущий год. Я настаиваю, чтобы для этого использовалась продукция наших производителей. Эта задача крайне важная, потому что шины в городе — это беда, с которой нужно бороться. На Камчатке есть предприятия, которые перерабатывают автомобильные покрышки. Вместо того, чтобы покупать материал у них, мы закупаем его на стороне. А наши производители вынуждены искать рынки сбыта», — подчеркнул глава региона.

Он дал поручение врио председателя правительства — первому вице-губернатору региона Александру Кузнецову совместно с главой ПКГО Константином Брызгиным проработать вопрос о переработке автопокрышек и использовании полученного продукта при строительстве детских и спортивных объектов.

В частности, предлагается рассмотреть возможность приемке шин за плату тем, кто сдает их на соответствующие предприятия.