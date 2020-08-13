51 человек выздоровели от коронавируса на Камчатке за последние сутки

По состоянию на 13 августа, с начала пандемии, у 3 569 человек в Камчатском крае был выявлен коронавирус.

За последние сутки заболели 16 пациентов.

При этом за это же время выздоровел 51 человек, что следует из данных на сайте стопкоронавирус41.рф.

Всего за время пандемии в регионе выздоровели 3 455 пациентов.

Сейчас в стационаре находится 181 человек, 85 — больны пневмонией с Covid-19.

Десять человек выписаны за сутки. Из 576 «ковидных» коек на Камчатке свободны 395.