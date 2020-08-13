Камчатскую медицину усилят военными медиками, а Тихоокеанский флот примет участие в праздновании 280-летия Петропавловска

Замглавы минобороны РФ и глава региона встретились с военнослужащими.

Замглавы минобороны РФ Андрей Картополов и глава Камчатского края Владимир Солодов встретились с военнослужащими Вилючинска. Основными вопросами в ходе обсуждения стали здравоохранение, тарифы на услуги ЖКХ, переселение из аварийных домов и досуг населения города.

В частности, военнослужащие отметили серьёзную нехватку узких специалистов в учреждениях здравоохранения.

«У нас в целом по краю укомплектованность специалистами составляет всего лишь 50 % от того норматива, который зафиксирован Минздравом. Сейчас мы разворачиваем системную работу по решению этого вопроса. Вилючинск станет одной из точек, где потребность в узких специалистах будет обеспечена. Решаться это будет комплексно, в том числе, и через предоставление жилья, и предоставления других мер поддержки через программу «Земский врач». С министром здравоохранения Николаем Мурашко я собираюсь обсуждать вопросы увеличения индексации выплат по «Земскому врачу», потому что на Камчатке объективно жизнь дороже, и чтобы замотивировать выпускника медицинского вуза приехать на полуостров, нам нужно создать соответствующие условия», — рассказал Владимир Солодов.

Он также добавил, что прорабатывается и возможность мобильного обслуживания: в ближайшее время планируется закупить необходимое оборудование. Пилотными городами для таких медицинских пунктов станут Елизово и Вилючинск.

В свою очередь Андрей Картополов поручил рассмотреть возможность отправки выпускников военно-медицинской Академии имени С.М. Кирова на Камчатку.

«В особенности стоит обратить внимание на семьи, где муж и жена являются врачами. Нужно проработать этот вопрос со следующего года. Сейчас понятно, что выпускники распределены, но на следующий год нужно это предусмотреть», — сказал замглавы минобороны.

Также военнослужащие отметили дороговизну тарифов на услуги ЖКХ в городе и в целом в регионе.

«Этот вопрос поднимался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он поручил, во-первых, федеральной антимонопольной службе проанализировать ценообразование на полуострове. Во-вторых, я вышел с предложением, связанным с дороговизной мазута и дефицитом природного газа, попросил поддержки. Президент дал поручение, чтобы на территории края была реализована регазификация сжиженного природного газа в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию морского перегрузочного комплекса в бухте Бечевинская. Это позволит уйти от мазута и перейти на более дешёвый носитель — газ», — сказал Владимир Солодов.

Также собравшиеся обсудили возможность открытия гипермаркетов на территории Вилючинска, реализации проекта «Камчатская рыба». Проговорили перспективу оптимизации расписания маршрутных автобусов, возможность запуска парома до краевого центра, необходимость возведения новой школы искусств и решения вопроса аварийных домов, подлежащих сносу.

Так, одна из жительниц выразила беспокойство: в опасных строениях часто играют дети, и хоть доступ туда периодически закрывают, они снова и снова находят, как туда пробраться.

«До 17 числа всё заколотить и уточнить порядок несения службы патрульными нарядами военной полиции. При необходимости дополнительно выделить силы и средства патрульной службы. Вменить им в обязанность в том числе не допускать повреждения воспрещающих щитов. Также закрепить эти дома за подразделениями», — дал поручения Андрей Картополов.

Кроме того, накануне в Вилючинске прошёл концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Военнослужащие обратились с просьбой организовывать выездные культурные мероприятия как можно чаще.

«Мы подкорректируем график работы наших творческих коллективов. Кроме того, в ближайшее время будет очень много знаковых для края событий. 18 августа — 75-я годовщина выдающейся Курильской десантной операции. Здесь в обязательном порядке должен поучаствовать ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, не только для военнослужащих, но и для жителей региона. Затем будет 75-я годовщина окончания Второй мировой войны. К этому времени сюда должен приехать ансамбль песни и пляски Восточного военного округа. Кроме того, к 280-летию Петропавловска-Камчатского флот должен принять в празднике непосредственное участие: встать на рейды, сделать вальс буксиров и быстроходных лодок. Люди должны получить праздник», — подчеркнул Андрей Картополов.

Помимо этого, заместитель министра минобороны РФ поручил обеспечить жителям возможность посещать ледовый каток «Айсберг» после его открытия и выделить дополнительные помещения в клубе офицеров для занятий детской музыкальной школы.