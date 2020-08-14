У Камчатки появится молодежная программа развития

На стратегической сессии «Привлекательность Камчатки для молодежи» над ней уже начали работать.

Возможность учиться и повышать квалификацию на территории края, разнообразие досуга, доступность жилья, путешествий и творческой самореализации, адекватная оплата труда – все это видит камчатская молодежь стимулами для выбора жизни на Камчатке.

Обсудить эти темы позволила стратегическая сессия в Центре развития Камчатки, на которой молодые активисты обсудили, чем может быть привлекательна жизнь в регионе для местных и новых жителей.

«Давайте уделим время, в первую очередь, проектному мышлению, подумаем, что каждый из нас может сделать сегодня, чтобы завтра на Камчатке жилось лучше. Каждый из вас уже сильный создатель проектов, лидер, руководитель общественной организации. Сегодня все мы объединимся, чтобы создать «карту» по которой мы дальше будем жить. Глава региона смотрит все предложения, которые выносят в ходе стратегических сессий, даёт поручения. Поэтому сейчас у нас есть шанс быть услышанными, давайте этим воспользуемся», — обратилась к участникам встречи руководитель агентства по делам молодёжи Камчатского края Виктория Подлесная.

Активную поддержку на сессии получило предложение от одной из молодёжных групп создать творческие площадки, которые будут действовать по принципу «открытого микрофона». В Петропавловске-Камчатском в тёплое время года их можно организовать на открытом воздухе — на Никольской сопке и Озерновской косе, зимой — на базе домов творчества, Дворца молодёжи, городского молодёжного центра, лофта и других подобных пространств. Там все желающие, вне зависимости от степени своей известности, смогут проводить музыкальные, театральные, танцевальные выступления, выставки, мастер-классы. Первую такую площадку молодые люди хотят организовать уже в День города, а затем делать это регулярно.

«Открытые творческие площадки нужны, чтобы ребята раскрылись, смогли показать себя, узнать что-то новое, найти направление, в котором они будут развиваться и, возможно, работать. Надеюсь, такие площадки будут действовать на территории всего края, а мы готовы поделиться своим опытом по их организации. На сессии эту идею поддержали многие. Видно, что ребятам есть о чём рассказать, интересные предложения, если они воплотятся, это будет замечательно», — рассказала Руфина Трегубенко, специалист управления культуры, спорта и молодёжной политики Елизовского района.

Также молодые активисты готовы повышать популярность региона и предложили для этого свои проекты.

«Мы хотим молодёжи, которая будет изначально приезжать сюда для отдыха, предлагать атлас вакансий в Камчатском крае и профессий, которые здесь востребованы. Ребята могут заинтересоваться полезной информацией о регионе, вернуться сюда уже работать и привезти с собой своих друзей, которым расскажут о Камчатке», — говорит Екатерина Зубенко, председатель краевого молодёжного парламента.

«Мы можем привлечь молодёжь в наш регион, проводя здесь дальневосточные и федеральные форумы. Приезжая на них, молодые люди смогут оценить перспективы, которые здесь есть, заинтересоваться Камчаткой и возможно, принять решение приехать сюда жить», — рассказал Рустам Гусейнов, член молодёжного парламента Камчатского края.

Кроме того, на сессии предложили создать молодёжный общественный совет по организации городской среды, тренинговые центры для молодых специалистов, базу для волонтёров-медиков, сеть доступного жилья в виде общежитий или квартир небольшой площади, которое будут временно предоставлять молодёжи на условиях соцнайма. Также участники сессии считают, что необходимо содействовать открытию новых профильных классов и филиалов высших учебных заведений, ориентируясь на специальности, востребованные в крае. Предложения молодых активистов Камчатки послужат основой для программы развития территории.