За последние сутки 64 человека на Камчатке выздоровели от covid-19

По состоянию на 14 августа в Камчатском крае с начала пандемии подтверждены 3 тысячи 586 случая Covid-19.

За последние сутки общее количество заболевших увеличилось на 17 человек. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус41.рф.

Общее число выздоровевших — 3 тысячи 519 человек, за сутки их — 64.

Из стационара за последние сутки выписаны ещё 15 пациентов. В стационарах еще остаются 166 пациентов. Свободны 410 коек из 576-ти.

За период пандемии на Камчатке время проведено 105 тысяч 740 тестов. За последние сутки — 767 теста.