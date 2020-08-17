На Камчатке начали принимать пациентов стоматологические клиники

Пока записаться на прием можно только дистанционно.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.

«Запись на прием в стоматологические клиники производится только в дистанционном режиме. Талончики по живой очереди выдаваться не будут. Для того, чтобы записаться к стоматологу, необходимо зайти на портал госуслуг или записаться по телефону», – добавила она.

Напомним, в период сложной эпидемиологической ситуации стоматологические клиники осуществляли прием пациентов только в неотложных случаях. Плановая стоматологическая помощь не оказывалась для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.