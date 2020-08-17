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Жить и работать на Камчатке

На Камчатке начали принимать пациентов стоматологические клиники

На Камчатке начали принимать пациентов стоматологические клиники

Пока записаться на прием можно только дистанционно.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.

«Запись на прием в стоматологические клиники производится только в дистанционном режиме. Талончики по живой очереди выдаваться не будут.  Для того, чтобы записаться к стоматологу, необходимо зайти на портал госуслуг или записаться по телефону», – добавила она.

Напомним, в период сложной эпидемиологической ситуации стоматологические клиники осуществляли прием пациентов только в неотложных случаях. Плановая стоматологическая помощь не оказывалась для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

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