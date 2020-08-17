Фестиваль уличного искусства и граффити пройдет в Петропавловске-Камчатском

Ко 280-леию Петропавловска-Камчатского краевую столицу Камчатки украсят более десяти арт-объектов.

Творить будут не только местные художники, но и гости из других регионов страны — это признанные мастера граффити и стрит-арта. Накануне участники фестиваля встретились с главой города, чтобы представить свои проекты.

Так, на торце бывшего здания УТРФ на улице Советской появится образ рыбака. Как рассказал камчатский автор Андрей Волков, идея пришла сама собой во время прогулки по аллее Флота. Образ собирательный — каждый увидит в изображённом что-то своё.

Напомним, работы молодого художника украшают множество стен не только Петропавловска, но и отдаленных районов Камчатки. Также Андрей отметился работами в Краснодаре, Анапе и Барселоне.

Торцы трех домов на улице Пограничной украсит тематический триптих от трех мастеров из Петропавловска-Камчатского (Артур Нагуманов), Владивостока (Сергей Мотофанов) и Хабаровска (Артем Андрианов).

Это будет некая общая история, рассказанная в трех образах, каждый из которых будет усиливать другие и в то же время восприниматься как самостоятельная работа. «Мы решили нарисовать путешествие, взяв за основу один из образов города — скалы Три брата. Это очень символично, учитывая, что мы давно дружим и в этом проекте представляем три замечательных города Дальнего Востока. В единой концепции триптиха в лодке плывут путешественник, его преданный друг и местный проводник, прообразом которого является Кутх», — рассказал Сергей Мотофанов, уличный художник, представитель группы инициативной молодежи «ADVANCE TEAM», участник и организатор различных мероприятий, фестивалей и социальных проектов.

На подпорной стене на улице Осипенко появится образ легендарной советской летчицы Полины Осипенко. Эта идея была озвучена жителями микрорайона Сероглазки на одной из встреч с главой региона Владимиром Солодовым. Она же положила начало фестивалю. Узнаваемый авторский стиль оставят образы Ильи Чичикина и Александра Морсина из Москвы (торцы здания на улице Советской).

Сергей Салин и Илья Демченко из Подмосковья в этническом стиле распишут подпорную стену на улице Звездной. Свою «мозаику» представят воспитанники Детской художественной школы Петропавловска-Камчатского на подпорной стене на улице Ленинградской. Начало истории городских комиксов будет положено коллективом артели «Молоко» на стене вдоль краевой больницы.

Всего за время Фестиваля в Петропавловске-Камчатском появятся более десяти арт-объектов, локация наиболее крупных по адресам: ул. Пограничная, 22 (торец дома), ул. Пограничная, 24 (торец дома), ул. Пограничная, 26 (торец дома), ул. Советская, 22 (оба торца дома), ул. Ленинская, 38, подпорная стена ул. Осипенко, 1, стена-забор краевой больницы вдоль ул. Ленинградская, 112, подпорная стена ул. Ленинградская, 122а (ниже 16-ти этажки), подпорная стена на ул. Звездная (с нижнего Горизонта до ЦКД «Апрель»), остановка «ул. Циолковского» (стена на повороте к ул. Кирдищева).

После проведения всех необходимых технических работ, проектирования, подбора материла, установления строительных лесов, мастера приступят к работе. Все арт-объекты должны быть готовы ко Дню города, который будет отмечаться 12 сентября.