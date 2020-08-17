Стратегическая сессия «Создание системы кадрового обеспечения ключевых должностей»

В Центре развития Камчатки говорили о кадровом потенциале региона.

Руководители и специалисты по кадрам госучреждений и органов власти обсуждали, как не только привлекать на Камчатку нужных специалистов, но и самим на местах создавать команду развития региона.

«Сегодня край шагает большими шагами, много проектов, которые предстоит реализовать. Кадровый вопрос остро стоит в регионе, его нужно решать, и вот такие сессии помогают быстро мобилизоваться, сконструировать свои планы, понять, на какие детали нужно обратить внимание. Это обмен опытом, большой анализ ситуации и посыл к реальным действиям», — рассказал заместитель директора КГАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный», участник сессии Александр Бондаренко.

«На этой сессии мы смогли рассмотреть новые подходы к привлечению кадров, новые требования, которые можно предъявлять при отборе. Также мы начинаем понимать, как удержать квалифицированных специалистов и как можно дополнительно их поддерживать», — рассказала исполняющая обязанности директора КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского Елена Терех.

Говорили о том, что лидерские качества нужно развивать ещё со школьного возраста, одновременно выделяя самых перспективных молодых людей, чтобы со временем внести их имена в список молодёжного кадрового резерва. Также источником потенциальных лидеров назвали конкурсы профессионального мастерства.

«На сессии прозвучало хорошее предложение привлекать победителей чемпионатов «Ворлдскиллс Россия. Молодые профессионалы», потому что они все в своих компетенциях уже получили навыки и серьёзный опыт, стали лучшими. Им нужно дальше продвигаться в своей карьере, и поэтому некоторые чемпионы могут охотно взяться за новые цели и участвовать в проектах, связанных с развитием региона, предлагать свои идеи, управлять командами и обучать других», — отметил руководитель регионального координационного центра «Ворлдскиллс Россия. Молодые профессионалы.» Владимир Штиф.

Участники сессии представили проект портала, на котором будет сконцентрирована информация о специалистах различного профиля, которые могут войти в команду развития региона в качестве экспертов и менеджеров. Также были предложены способы мотивации специалистов: предоставление возможности реализовать свои идеи, развитие корпоративного духа, введение чёткой наградной системы и других поощрений, стажировки и другое обучение, распространение информации о самых успешных и заслуженных специалистах, повышение престижа работы в конкретной организации.

Кроме того, участники сессии считают, что необходимо развивать институт наставничества во всех сферах, включая управленческие.

«Каждое учреждение, предприятие, организация должны работать на благо жителей региона, они решают вопросы каждого, кто живёт на Камчатке. Поэтому необходимо понимать, кто там должен работать, какие специалисты — это влияет на качество жизни в регионе», — подчеркнула, подчеркнула, подводя итоги сессии, временно исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Стратегические сессии проходят в Центре развития Камчатки, который является открытой площадкой для обсуждения предложений от жителей края. Центр создан по инициативе главы региона Владимира Солодова.