Подведены итоги фотоконкурса "Мой дом - Петропавловск-Камчатский"

В Молодежном центре краевой столицы подвели итоги городского фотоконкурса «Мой дом — Петропавловск-Камчатский», посвященный 280-летию краевой столицы.

Конкурс проходил в два этапа: прием заявок и голосование в сети на аккаунте городского Молодежного центра @molodezh_pkgo.

Гран-при фотоконкурса «Мой дом — Петропавловск-Камчатский» у @anastasiasinyavskaya.

В отдельных номинациях победили:

@yourdesignpk — «Город будущего»

@perepelitsa14 — «Я и мой город»

@anastasiya.babai — «Фото в необычном месте»

@shamanixa⠀- «Рассветы и закаты»

@kamchatka.liberty — «Природные явления»

@evgeniasamusik — «Ночной Петропавловск»

@alena.03.03 — «Лица города»

@angela_mavyan — «Лето 2020»

@annakarelskaya — «Домашние Вулканы»

«Именно эти работы получат не только призы, но и замечательную возможность печататься на сувенирной продукции к 280-летию города Петропавловск-Камчатского. Кроме того, 42 лучших фотографии будут размещаться на городской фотовыставке в День города», — сказали в Молодежном центре.

Награждение победителей состоится 12 сентября в рамках празднования 280-летия Петропавловска-Камчатского.