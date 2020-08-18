65 предложений дали жители Петропавловска-Камчатского по установке детских площадок

Прием заявок продолжается до 31 августа на сайте «Камчатка в порядке».

В настоящее время поступило 65 предложений. Их них рассмотрены 33 обращения, по 31-му принято положительное решение. Два предложения отклонены в связи с тем, что предлагаемые горожанами территории не являются собственностью муниципалитета. Остальные предложения в настоящее время находятся в работе.

Напомним, что сбор предложений по обустройству детских площадок является частью глобального проекта «Город для жизни», который инициирован главой региона Владимиром Солодовым.

Свои пожелания можно направлять до 31 августа 2020 года, заполнив заявку на сайте «Камчатка в порядке» по ссылке lifecity.vporyadke41.ru/#/

Все проверенные и одобренные межведомственной комиссией предложения войдут в общий список. Проголосовать за выбранную детскую площадку можно будет 13 сентября на избирательных участках. 50 площадок, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году.

Напомним, что в рамках проекта «Город для жизни» планируется проведение масштабных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, установке детских, спортивных, спортивно-игровых площадок, проведению ремонта внутриквартальных проездов в Петропавловске-Камчатском в честь 280-летия со дня образования города.