Владимир ПУТИН: давайте поработаем вместе

Здравоохранение Камчатского края и судьба краевой больницы стали ключевыми темами рабочей встречи в режиме видеоконференции Президента РФ Владимира ПУТИНА с главой региона Владимиром СОЛОДОВЫМ.

По итогам Президент поручил Правительству РФ поддержать строительство краевой больницы на Камчатке

Владимир Солодов доложил, что мобилизация всех сил позволила переломить ход эпидемии коронавируса и стабилизировать ситуацию. «При этом коронавирус остро высветил бедственное положение системы здравоохранения края. Наша краевая больница расположена в 11 зданиях 1950–1970-х годов постройки с износом до 90 процентов. Ещё в 2003 году здания были признаны сейсмоопасными, и нахождение в них пациентов реально представляет угрозу жизни и здоровью. В них невозможно установить новое оборудование и проводить лечение в соответствии с рекомендациями Минздрава», — рассказал врио губернатора.

Он уточнил, что строительства новой больницы камчатцы ждут уже более 15 лет.

«Общая потребность сейчас оценивается в 8,4 миллиарда рублей. Минвостокразвития, Минздрав изыскивают средства, краевой бюджет тоже готов софинансировать, но без Вашей поддержки у нас не получится изыскать такую сумму. Поэтому я бы просил Вас поддержать этот знаковый, главный проект для жителей края», — обратился к Владимиру Путину врио губернатора Камчатки.

Президент России заявил, что даст соответствующее поручение Правительству страны.

«Разумеется, будет поручение Правительству вместе с вами проработать этот проект и принять решение. Конечно, больница нужна. Вы правильно сказали, что ситуация с коронавирусом обострила эту проблему… Хотя количество коек вы действительно нарастили серьёзно… и в общем и целом показали работоспособность всей вашей команды по этому направлению. Вам за это спасибо. А над больницей поработаем», — сказал Владимир Путин.



Газ для Камчатки – из надежных источников

Также Президент дал поручение "Газпрому" и Правительству РФ по строительству плавучей станции регазифицикации в Авачинской бухте.

Губернатор обратился с просьбой помочь в строительстве инфраструктуры по использованию части сжиженного газа, который будет переправляться через транзитный терминал на Камчатке, для объектов энергетики региона. Он сообщил, что объёмы добычи газа на Камчатке продолжают снижаться.

"Уже в этом отопительном сезоне мы были вынуждены переводить ТЭЦ Петропавловска с газа обратно на мазут, и это привело к огромным дополнительным расходам бюджета и экологическому эффекту для жителей ", — сказал Владимир Солодов.



Сегодня совместно с Министерством энергетики РФ проработан вопрос замещения дефицита за счёт сжиженного природного газа в рамках проекта ПАО «НОВАТЭК».

Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора. " … Нужно предпринимать здесь энергичные усилия, тем более что у «НОВАТЭКа» там будет достаточно большой хаб сжиженного природного газа. Это хороший источник, надёжный. Давайте поработаем вместе", — сказал глава государства.

Быстрый интернет придёт на Север по суше

Оптоволоконная линия Анадырь — Петропавловск-Камчатский будет проложена по суше, через северные районы Камчатки.

Об этом в ходе встречи договорились Президент Владимир Путин и глава края Владимир Солодов. Изначальный маршрут прокладки кабеля будет изменён, чтобы обеспечить быстрым интернетом отдалённые посёлки региона.

"Сейчас стартует масштабный проект по строительству оптико-волоконной связи от Петропавловска до Анадыря, но он планируется в подводном исполнении. Есть возможность его реализации по территории края с максимальным охватом северных районов, это позволит обеспечить дополнительно 14 населенных пунктов и 11 тысяч человек. И мы просчитали, что это решение не приведёт к увеличению стоимости и сроков реализации проекта, в те же сроки сможем уложиться. Предлагаемый маршрут проходит по суше… ", — сказал глава края.