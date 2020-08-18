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Жить и работать на Камчатке

Территорию Камчатская краевая детская инфекционная больницы начали благоустраивать

Территорию Камчатская краевая детская инфекционная больницы начали благоустраивать

Медучреждение до сих пор работает в режиме моногоспиталя, принимая детей с коронавирусной инфекцией.

 Благоустроство территории больницы ведется на средства федеральной дальневосточной субсидии, которая направлена на благоустройство, асфальтирование и озеленение.

На территории медучреждения развернулись масштабные работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказала главный врач ГБУЗ КК ДИБ Ольга Комбарова, учреждению выделено 11,5 миллиона рублей.

В первую очередь там занялись ливневой канализацией, так как больница стоит на склоне Мишенной сопки, и во время циклонов через территорию течёт вода и заливает некоторые помещения. В настоящее время с территории больницы вывозится снятый грунт, идет подготовка к асфальтированию. Одновременно ведется прочистка ливневых стоков и замена старых колодцев. После чего участок озеленят — там планируется высадить холодоустойчивые цветы и кустарники. Все работы должны завершиться к 15 сентября.

«Нашей больнице 47 лет. За это время ничего подобного здесь не проводилось. А между тем, это — детское учреждение, и вид оно должно иметь соответствующий. Благодаря поддержке врио губернатора Владимира Солодова мы теперь можем обустроить территорию так, чтобы сюда было приятно прийти», — отметила главная медсестра ГБУЗ КК ДИБ Валентина Резник.

С 15 апреля камчатская детская инфекционная больница работает в режиме моногоспиталя. Учреждение рассчитано на 58 коек. На сегодняшний день в стационаре лечатся 20 детей с различными инфекционными заболеваниями, в том числе с новой коронавирусной инфекцией.

https://youtu.be/nCJ4yvdzlXc

covid-19
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