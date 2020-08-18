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Жить и работать на Камчатке

Еще 21 человек на Камчатке избавился от Covid-19

Еще 21 человек на Камчатке избавился от Covid-19

На стационарном лечении остаются 154 пациента.

По состоянию на 18 августа, за последние сутки в Камчатском крае от инфекции выздоровел 21 человек от коронавируса.

За всё время распространения инфекции в регионе вылечились 3 тысячи 594 пациента. Об этом сказано на портале стопкоронавирус41.рф.

За 24 часа на полуострове выявили 14 заболевших, с начала пандемии зарегистрировали 3 тысячи 641 носителя Covid-19.

В стационарах остаются 154 пациента, 63 — больны пневмонией.

За сутки на Камчатке провели 549 тестов на коронавирус. Всего — 108 тысяч 203.

covid-19
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