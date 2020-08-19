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Жить и работать на Камчатке

На трех горнолыжных базах Камчатки установят новые подъемники

На трех горнолыжных базах Камчатки установят новые подъемники

В частности, он посетил один из микрорайонов краевой столицы, в котором оборудуют спортивную зону. Кроме того, врио министра осмотрел горнолыжные базы в черте Петропавловска-Камчатского, где будут установлены новые подъёмники и спортплощадки.
Все три склона находятся в черте Петропавловска-Камчатского. На каждом из них тренируются юные горнолыжники и сноубордисты, катаются спорсмены-любители и туристы.
Подготовительные работы для установки подъемников уже стартовали в микрорайоне «Кирпичики». Здесь на двух соседних склонах расположены сразу две спортивные школы – горнолыжная и сноубордическая.  Третьей школой с новым подъемником станет «Эдельвейс», лыжную базу которой уже пополнили в этом году в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». 
Контракты на поставку оборудования для трех спортивных объектов уже заключены, и в новом спортивном сезоне спортсмены уже смогут им пользоваться.
На горнолыжной и сноубордической базах на «Кирпичиках» появятся новые подъёмники на 500 метров. Школа сноуборда в районе новая, отработала только один сезон. До сих пор на ней был только детский подъёмник беби-лифт. Теперь появится оборудование для спортсменов постарше. 
«В этом году на нашей горе, на сопке Синичкиной, наконец-то, будет установлена буксировочная канатная дорога. Сейчас мы готовим площадку, и в скором времени сюда зайдёт техника для выравнивания склона», — рассказал главный тренер сборной Камчатского края по сноуборду Дмитрий Базанов.
На соседней горнолыжной базе модернизация позволит разделить потоки взрослых спортсменов и детей. Трассы будут доступны и для любителей. Кроме того, у подножия сопки установят спортивную площадку, которая будет открыта для всех.
На «Эдельвейсе», где для опытных и взрослых горнолыжников все оборудовано, наоборот установят подъёмник для малышей. Он работает по типу эскалатора и позволяет маленьким горнолыжникам, не цепляясь за бугель, безопасно заехать на небольшой подъём. 
Появления такого подъемника давно ждут родители самых маленьких спортсменов. 
 «Установка ленточного подъёмника для маленьких детей — это отличная идея. Помню, когда моя дочь Милана была маленькая, ей было сложно хвататься за бугель, а с новым конвектором детям даже интересней будет подниматься. Очень здорово, что база модернизируется и появляется что-то новое», — рассказала мама одной из горнолыжниц Нина Ануфриева.
У подножия склона на «Эдельвейсе» тоже появится спортивная площадка, посещать которую смогут все желающие. 
Как и мультиспортивный комплекс на улице Горького, который буде готов уже к 10 сентября.  Здесь можно будет играть в баскетбол и футбол. Также будет установлена зона для воркаута и уличные тренажёры. Оборудование уже пришло на Камчатку и находится в порту. Под его установку строители уже залили бетонное основание. Когда бетон наберёт необходимую прочность, начнётся установка тренажёров. 
Напомним, проект «Город для жизни» был запущен по инициативе Владимира Солодова к 280-летию Петропавловска-Камчатского. В рамках этого проекта, помимо оборудования спортивных объектов, запланированы благоустройство дворов, асфальтирование межквартальных проездов, приведение в порядок территорий вокруг учреждений здравоохранения.

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