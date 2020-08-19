Детские площадки Петропавловска-Камчатского преображаются

Детская площадка «Байконур» — одно из любимых мест детей и родителей в Петропавловске-Камчатском. Сюда приезжают даже из других районов города. До сегодняшнего дня впечатление от отдыха на этой площадке портило только то, что покрыта она была щебнем.

«Щебень – травмоопасное покрытие, которое еще и здорово пылит, когда по нему бегают дети. В результате – грязная обувь и одежда. Штаны по колено в пыли, модные белые кроссовки приходилось отмывать каждый день, — рассказывает Анна, которая гуляет на «Байконуре» с двумя детьми почти каждый вечер после детского сада. – И, конечно, плюс к этому – периодически разбитые коленки. Дети бегают и падают на щебенку. Слезы, йод, зеленка, снова слезы».

Сейчас все игровые поверхности площадки укладывают специальным мягким покрытием из цветной резиновой крошки. Сами строители говорят, что теперь падать будет не больно. К тому же на площадке станет гораздо чище и навсегда пропадет огромная лужа, которая раньше собиралась после каждого дождя на футбольном поле площадки. На покрытии с резиновой крошкой не будут образовываться ямы, и вода не сможет там задерживаться.

Сейчас в столице Камчатского края идет реконструкция и строительство сразу нескольких детских и спортивных площадок. Это скверы на улицах Сахалинская и Кирдищева, площадки на улицах Академика Королёва, Батарейная, Горького, Карбышева, Рябиковская и Савченко.

Средства на эти работы были выделены в рамках единой дальневосточной субсидии из федерального бюджета. Условием выделения денег было обязательное завершение всех строительных работ до конца 2020 года. «Байконур» преобразится уже в ближайшее время.

Одновременно на сайте «Камчатка в порядке» продолжается прием предложений от жителей Петропавловска-Камчатского о размещении новых детских площадок в городе. Сайт собрал уже более 65 заявок от горожан.

Власти уже рассмотрели 33 обращения и по 31 из них приняли положительные решения. Два пришлось отклонить только потому, что предложенные камчатцами участки не являются собственностью муниципалитета. Остальные предложения еще находятся в работе специально созданной комиссии. Прислать новые заявки петропавловцы могут на сайт до конца августа.

Из всех проверенных и одобренных предложений составят общий список, который предложат жителям Петропавловска-Камчатского для голосования. Проголосовать за выбранную детскую площадку можно будет 13 сентября на избирательных участках. 50 площадок, которые наберут наибольшее количество голосов, построят, благоустроят или реконструируют в следующем году.

Такая народная акция проходит на Камчатке в рамках проекта «Город для жизни». Проект предусматривает проведение масштабных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, установке детских, спортивных, спортивно-игровых площадок, проведению ремонта внутриквартальных проездов в Петропавловске-Камчатском в честь 280-летия со дня образования города.