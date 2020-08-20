Камчатские библиотеки и музеи возобновляют свою работу

Очередные послабления ограничительного режима, связанного с коронавирусом, вступают в силу.

Соответствующие изменения были внесены в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» и подписаны главой региона Владимиром Солодовым.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции обслуживание будет производиться с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

«В настоящее время в учреждениях завершаются подготовительные процедуры, — сообщил и.о. министра культуры региона Владимир Пегуров. — Многие организации открыты для посещения уже сегодня, например, краевые библиотеки и музеи. Муниципальные учреждения по согласованию с местными администрациями также постепенно возобновляют свою работу в очном формате. К выходным планируют открыть свои двери для посетителей все камчатские библиотеки и музеи».

Как пояснили в Камчатской краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова, прием и выдача книг там осуществляются с соблюдением правил дезинфекции. Издания, возращенные пользователями, размещаются в специально отведенном месте в течение пяти дней. Для удобства читателей действует предварительный заказ литературы на сайте в разделе «Заказать книгу онлайн» или по телефону 25-19-66. Для поиска книг можно воспользоваться электронным каталогом на сайте библиотеки. Заказанные издания будут ждать своих читателей в течение трех рабочих дней.

В библиотеке также возобновляется работа клубов и мероприятия образовательной направленности с ограниченным количеством единовременных посетителей. На проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий сохраняется режим ограничений. Для читателей возрастной категории 65+ все услуги библиотекой пока предоставляются дистанционно.

Действует услуга заказа литературы на дом. Для этого необходимо сделать тематический запрос по телефону: 25-19-66. В соответствии с летним графиком работы, библиотека открыта для посещений с 11:00 до 19:00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Посещение музеев возможно по предварительной записи организованными малыми группами.

Посетить Камчатский краевой объединенный музей, где как раз открылась новая фотовыставка известного сахалинского историка Игоря Самарина «Острова ратной славы», можно по предварительной записи, по номеру телефона 41-26-44. Для индивидуальных посещений (группами не более 5 человек) действует расписание: среда — воскресенье 11:00, 14:00 и 16:00 часов. Экскурсионное обслуживание в привычном формате не ведется до полного снятия всех ограничительных мер.

Для обеспечения безопасности посетителям важно придерживаться следующих правил: применять средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию 1.5 метра. При недомогании воздержаться от личного посещения библиотек и музеев, воспользовавшись их информационными ресурсами и услугами в удаленном режиме.