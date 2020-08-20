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Жить и работать на Камчатке

За последние сутки на Камчатке зарегистрированы 13 случаев covid-19

За последние сутки на Камчатке зарегистрированы 13 случаев covid-19

По данным сайта стопкоронавирус41.рф в Камчатском крае с начала пандемии зарегистрировано 3 тысячи 667 случаев заболевания коронавирусом.

За последние сутки (на 20 августа) инфекция выявлена еще у 13 человек.

Выздоровели 3 тысячи 100 пациентов. За последние 24 часа инфекцию победили восемь человек.

В стационаре остаются 134 камчатца. У 57 из них наблюдается пневмония, сопровождающая Covid-19.

В медучреждениях, где принимают инфицированных людей, свободны 254 койки из 388-ми.

За последние сутки на Камчатке проведены 760 тестов на коронавирус. За всё время пандемии — 109 тысяч 413 тестов.

covid-19
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