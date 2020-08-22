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Жить и работать на Камчатке

Строить и жить на Камчатке

Строить и жить на Камчатке

Перспективы развития строительного комплекса рассмотрели 21 августа на стратегической сессии в рамках работы Центра развития Камчатки.

Во время сессии приглашенных экспертов и представителей власти ожидала насыщенная программа, кроме теоретической части, в которой участники выявили ряд основных проблем, связанных с высокими ценами на жилье в регионе, кадровым резервом, географическими особенностями региона, инфраструктурой и прочие, присутствующим предстояло разбиться на группы и выработать ряд предложений по развитию направления.

Группы должны были рассмотреть различные сценарии, просчитать экономическую составляющую, ресурсы и различные маркетинговые ходы.

По итогам стратегической сессии был сформирован перечень приоритетных задач строительной отрасли Камчатского края. Одной из которых стало строительство доступного и комфортного жилья для молодого населения края.

Напомним, что на базе Дворца молодёжи создан Центр развития Камчатки. Задача центра сформировать стратегию развития Камчатки на основе приоритетов жителей региона.

центр развития камчатки, строительная отрасль
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