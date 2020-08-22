Строить и жить на Камчатке

Перспективы развития строительного комплекса рассмотрели 21 августа на стратегической сессии в рамках работы Центра развития Камчатки.

Во время сессии приглашенных экспертов и представителей власти ожидала насыщенная программа, кроме теоретической части, в которой участники выявили ряд основных проблем, связанных с высокими ценами на жилье в регионе, кадровым резервом, географическими особенностями региона, инфраструктурой и прочие, присутствующим предстояло разбиться на группы и выработать ряд предложений по развитию направления.

Группы должны были рассмотреть различные сценарии, просчитать экономическую составляющую, ресурсы и различные маркетинговые ходы.

По итогам стратегической сессии был сформирован перечень приоритетных задач строительной отрасли Камчатского края. Одной из которых стало строительство доступного и комфортного жилья для молодого населения края.

Напомним, что на базе Дворца молодёжи создан Центр развития Камчатки. Задача центра сформировать стратегию развития Камчатки на основе приоритетов жителей региона.