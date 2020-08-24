Стратегическая сессия «Развитие Усть-Камчатского района»

Обозначить проблемы и предложить пути их решения.

Сейсмоусиление школы №3, строительство моста через протоку Озерная, расселение ветхого и аварийного жилья, высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения и предпринимателей, качество здравоохранения, отсутствие досуга для взрослых и ещё несколько десятков острых вопросов были озвучены во время стратегической сессии, проведённой специалистами Центра развития Камчатки.

Помимо устного обозначения проблем, участникам встречи было предложено разработать пути их решения. Результаты коллективной работы устькамчатцы представили врио губернатора региона Владимиру Солодову.

В дальнейшем все пожелания переведут в электронный формат, а наиболее важные включат в народную программу развития Камчатского края.