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Жить и работать на Камчатке

Проблемы экологии Камчатки вынесли на всеобщее обсуждение

Проблемы экологии Камчатки вынесли на всеобщее обсуждение

Стратегическая сессия по решению экологических проблем Камчатки с участием Врио Губернатора Владимира Солодова прошла в Центре развития Камчатки.

Стратегическая сессия предусматривает работу в группах по приоритетным направлениям, с привлечением жителей, экспертов-практиков, а также сотрудников исполнительных органов.

Участники выделили основные проблемные направления, в которых предстоит работать. Это загрязнение воды и воздуха, утилизация отходов, истощение биоресурсов, контроль и постоянный мониторинг окружающей среды и многие другие важные с точки зрения экологии края аспекты.

В группах присутствующие сформировали и презентовали проекты, в которых предлагались пути решения выявленных проблем.

Все озвученные предложения были зафиксированы и будут переданы для дальнейшего анализа и рассмотрения возможности их реализации.

Напомним, что по инициативе Владимира Солодова, на базе Дворца молодёжи создан Центр развития Камчатки. Задача центра сформировать стратегию развития Камчатки на основе приоритетов жителей региона.

экология, центр развития камчатки, стратегическая сессия
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