Проблемы экологии Камчатки вынесли на всеобщее обсуждение

Стратегическая сессия по решению экологических проблем Камчатки с участием Врио Губернатора Владимира Солодова прошла в Центре развития Камчатки.

Стратегическая сессия предусматривает работу в группах по приоритетным направлениям, с привлечением жителей, экспертов-практиков, а также сотрудников исполнительных органов.

Участники выделили основные проблемные направления, в которых предстоит работать. Это загрязнение воды и воздуха, утилизация отходов, истощение биоресурсов, контроль и постоянный мониторинг окружающей среды и многие другие важные с точки зрения экологии края аспекты.

В группах присутствующие сформировали и презентовали проекты, в которых предлагались пути решения выявленных проблем.

Все озвученные предложения были зафиксированы и будут переданы для дальнейшего анализа и рассмотрения возможности их реализации.

Напомним, что по инициативе Владимира Солодова, на базе Дворца молодёжи создан Центр развития Камчатки. Задача центра сформировать стратегию развития Камчатки на основе приоритетов жителей региона.