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Жить и работать на Камчатке

Началось обустройство детской площадки на улице Савченко в Петропавловске

Началось обустройство детской площадки на улице Савченко в Петропавловске

Территорию детского досуга благоустроят в рамках губернаторского проекта «Город для жизни».

24 августа подрядчик начал земляные работы у дома № 19 на улице Савченко в Петропавловске-Камчатском. Здесь расположены две детские площадки: на одной из них будет сделано резиновое покрытие, а вторая полностью изменится, в том числе за счёт расширения территории.

«Сейчас идёт планировка грунта, выемка плодородного слоя. Убираем кустарники, деревья практически не трогаем, — рассказал представитель компании-подрядчика Михаил Екимов. — Дальше предстоит отсыпка инертными материалами, бетонирование, затем обустройство резинового покрытия и установка малых архитектурных форм».

Новая площадка будет разделена на две зоны: для детей до семи лет и для тех, кто старше.

«Будут различные сооружения для детей младшей и старшей возрастных групп. Например, два кораблика, которые будут направлены друг на друга, стена для скалолазания. Будут также установлены теннисный стол и стол для игры в шахматы», — рассказала заместитель главы Петропавловска-Камчатского Наталья Александрова.

Работы на улице Савченко, 19 должны быть завершены до 14 октября. Пока подрядчик работает с опережением графика.

Напомним, в рамках проекта «Город для жизни» в краевом центре проводится обустройство восьми новых детских площадок, а также реконструкция двух существующих: «Кораблик» и «Байконур». Также на портале «Камчатка в порядке» до конца августа можно подать заявку на создание новой площадки в следующем году. 13 сентября, в день выборов губернатора Камчатского края, будут определены 50 территорий-победителей.

 

город для жизни
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