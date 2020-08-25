Алеуты сохранят статус места традиционного проживания КМНС

Владимир СОЛОДОВ взял под защиту права жителей острова Беринга.

Врио губернатора обратился в Законодательное Собрание края с инициативой направить в Правительство РФ предложение внести в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС Алеутский округ, который стал правопреемником Алеутского муниципального района.

Напомним, 20 июня этого года вступил в силу краевой закон, согласно которому Командоры сменили административный статус с муниципального района на муниципальный округ. Теперь требуется внести соответствующие корректировки в федеральный перечень.

«Изменения жизненно необходимы для защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов РФ, проживающих на территории Алеутского муниципального округа. Ведь село Никольское является единственным в России местом компактного проживания алеутов, – пояснил врио министра территориального развития края Сергей Лебедев. – Хотя Алеутский муниципальный округ и является официальным правопреемником Алеутского муниципального района, между тем федеральное законодательство в этой части требует отдельного регулирования».

Внесенные изменения позволят в полной мере соблюсти права коренного населения, проживающего на островах. Постановление Заксобрания края об этом предложении будет направлено в Правительство РФ для внесения соответствующих изменений.