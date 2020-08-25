Подарки 1 сентября – первоклассникам из малообеспеченных семей

Дети из малообеспеченных семей в крае получат в подарок рюкзаки с канцелярскими принадлежностями в День знаний. Это стало возможным благодаря инициативе главы региона.

«Ранцы надежного производителя, ортопедические, с жесткой спинкой, – рассказал представитель министерства образования края Игорь Синицинский. – В рюкзаке находится все необходимое для первоклассника – фломастеры, краски и карандаши, цветная бумага и альбом для рисования, цветной и белый картон, тетради, подставка для книг, набор школьных обложек, линейка, ручки. Все это обязательно пригодится школьнику».

Подарки приобретены за счет краевого бюджета. Почетный житель Петропавловска-Камчатского, президент холдинговой компании «Новая книга» Станислав Кожан отметил, что такие проекты краевой власти, как «Подарки новорожденным», «Подарки первоклассникам», «Камчатская рыба», «Город для жизни», – проявление уважения и заботы о людях.

«Глава региона думает о глобальных проектах и в то же время решает небольшие социальные вопросы. К примеру, нашему холдингу дали задание подготовить к 1 сентября 680 подарков первоклассникам из малообеспеченных семей. Это небольшие затраты для бюджета, но на моей памяти с 1990-х годов ни один губернатор этого не делал. У нас столько не нашлось, пришлось дозаказать канцтовары из Москвы. Но людям же приятно – они видят, что глава региона не забыл об их детях. И у Владимира Солодова много таких проектов…» – сказал Станислав Кожан.

Председатель камчатского волонтерского родительского движения «Безопасная среда», заместитель руководителя благотворительного фонда «Родник», многодетная мама Марианна Колыбина отметила, что добрые дела не могут быть большими или маленькими – забота о людях важна в любом масштабе.

Подарочные наборы для первоклассников в Камчатском крае уже полностью готовы. Сейчас идет их отправка в районы полуострова.