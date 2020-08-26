Предложения о развитии культуры – в народную программу развития
В Центре развития Камчатки прошла стратегическая сессия на тему: «Развитие культуры».
Обсудить будущее в сфере культуры и молодежной политики собрались эксперты, среди которых представители культурного сообщества, творческих коллективов, работники учреждений культуры и искусства, члены молодежных движений и организаций.
Разбившись на рабочие группы, эксперты вырабатывали решения и инициативы для реализации 5 стратегических задач:
1. Кадры
2. Инфраструктура
3. Межведомственное партнёрство
4. Новые направления в искусстве
5. Клубные объединения
После чего представили свои проекты для общего обсуждения.
Все озвученные предложения были зафиксированы и будут переданы для дальнейшего анализа и рассмотрения возможности их реализации.
Напомним, что по инициативе Владимира Солодова, на базе Дворца молодёжи создан Центр развития Камчатки. Задача центра сформировать стратегию развития Камчатки на основе приоритетов жителей региона.
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