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Жить и работать на Камчатке

Предложения о развитии культуры – в народную программу развития

Предложения о развитии культуры – в народную программу развития

В Центре развития Камчатки прошла стратегическая сессия на тему: «Развитие культуры».

Обсудить будущее в сфере культуры и молодежной политики собрались эксперты, среди которых представители культурного сообщества, творческих коллективов, работники учреждений культуры и искусства, члены молодежных движений и организаций.

Разбившись на рабочие группы, эксперты вырабатывали решения и инициативы для реализации 5 стратегических задач:

1. Кадры

2. Инфраструктура

3. Межведомственное партнёрство

4. Новые направления в искусстве

5. Клубные объединения

После чего представили свои проекты для общего обсуждения.

Все озвученные предложения были зафиксированы и будут переданы для дальнейшего анализа и рассмотрения возможности их реализации.

Напомним, что по инициативе Владимира Солодова, на базе Дворца молодёжи создан Центр развития Камчатки. Задача центра сформировать стратегию развития Камчатки на основе приоритетов жителей региона.

центр развития камчатки, культура
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