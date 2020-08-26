На Камчатке 12 человек заболели коронавирусом за сутки

За это же время в регионе провели 748 тестов на коронавирус.

Согласно данным за 26 августа, за 24 часа на полуострове выявили 12 заболевших, а с начала пандемии зарегистрировали 3 тысячи 791 носителя Covid-19. Об этом сказано на портале стопкоронавирус41.рф.

За последние сутки выздоровели пять человек от коронавируса.

За всё время распространения инфекции в регионе вылечились 3 тысячи 127 пациентов.

В стационарах остаются 111 пациентов, 44 — больны пневмонией, причём трое заболели в течение последних суток.

За сутки на Камчатке провели 748 тестов на коронавирус. Всего — 111 тысяч 630.