Интересные факты о Петропавловске-Камчатском разместили на билбордах

Столица Камчатского края готовится к своему 280-летию.

Вдоль основных магистралей в Петропавловске-Камчатском появились баннеры, каждый из которых рассказывает интересные факты о городе.

Билборды расскажут горожанам и гостям Петропавловска о том, что старейший на Дальнем Востоке маяк находится в 12 километрах от города, а памятник Витусу Берингу – основателю Петропавловска – установлен здесь в 1826 году. О том, что единственный в России пляж с черным песком и третье в мире лежбище морских львов в городской черте – это тоже отличительные достопримечательности камчатской столицы.

Праздничные билборды – не единственные подарки ко Дню города. На световых опорах в Петропавловске разместятся тематические конструкции, а для горожан уже подготовлена брендированная подарочная продукция, которую можно будет приобрести на память или выиграть в различных конкурсах во время праздничных мероприятий.

Напомним, днем основания Петропавловска-Камчатского считается 17 октября 1740 года. Именно в этот день Витусом Берингом на месте селения Аушин был основан Петропавловский острог. Назван он был в честь кораблей «Святой апостол Пётр» и «Святой апостол Павел», на которых прибыла экспедиция.

В 1812 году острог получает статус города и имя Петропавловская гавань. В 1854 году состоялась Петропавловская оборона — сражение против англо-французской эскадры, закончившееся победой защитников города.

В 1909 году была вновь образована Камчатская область с центром в Петропавловске. В 1924 году город наконец получил свое настоящее имя — Петропавловск-Камчатский, чтобы отличаться от своего собрата в Казахстане.

Традиционно, основные праздничные мероприятия в честь дня рождения проходят в городе в сентябре, когда это позволяет погода. В этом году они пройдут 12 сентября на нескольких площадках в центре Петропавловска-Камчатского.