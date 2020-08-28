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Жить и работать на Камчатке

Для сбора заявок на строительство детских площадок в рамках проекта «Город для жизни» осталось 3 дня

Для сбора заявок на строительство детских площадок в рамках проекта «Город для жизни» осталось 3 дня

Предложения принимают с первого по тридцать первое августа на портале «Камчатка в порядке».

В следующем году по поручению Владимира Солодова в Петропавловске будут построены 50 детских площадок. Заявки может подать каждый двор – жители сами определяют места будущего строительства. Окончательное решение тоже примут жители – в ходе голосования с 11 по 13 сентября.

«Только за вчерашний день мы получили 13 заявок, всего их на сегодня 125 и сбор продолжается. Все заявки передаются на экспертизу для определения возможности установки там детских площадок. Уже обработано 48 заявок, из них 42 предварительно одобрены. По 6 заявкам, к сожалению, отказы, в основном по причине того, что земля не находится в собственности муниципалитета», – рассказала Анна Ковалык, заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Окончательный перечень детских площадок, которые будут построены в рамках губернаторского проекта в 2021 году определится на всеобщем голосовании. Отдать свои голоса за адреса строительства жители города смогут на своих избирательных участках с 11 по 13 сентября.

 

город для жизни
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