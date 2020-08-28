В стационарах Камчатки от коронавируса лечатся 92 пациента

Данные на 28 августа 2020 года.

У 13 человек выявлена инфекция за минувшие сутки (с начала эпидемии - 3 816). С начала эпидемии выздоровело 3143 человека. Об этом сообщает краевой Минздрав.

В стационарах находится 92 человека. Вместе с тем, из коечного фонда 388 свободно 296.

Продолжается тестирование населения лабораториями управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Камчатского края. За сутки проведен 1551 тест, всего — 113 929.

Число случаев заражения коронавирусом в России за предыдущие сутки увеличилось на 4 711, до 975 576. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, в относительном выражении прирост не превышает 0,5% в сутки уже 12 дней подряд.