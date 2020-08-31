Владимир Солодов: «Только сообща мы сможем решить все проблемы, копившиеся на полуострове»

Впервые на Камчатке Совет глав районов прошел в формате стратегической сессии.

На Камчатке прошел Совет глав районов. Впервые в истории на Совете был использован новый формат работы – стратегическая сессия, организатором которой стал Центр развития Камчатки.

«Для меня принципиально важно создать единую сплоченную команду из всех глав муниципальных районов, руководителей органов исполнительной власти, заместителей председателя правительства и вице-губернаторов. В этих целях я принял решение трансформировать формат проведения Совета глав. Он проходит в двухдневном формате в виде стратегической сессии. Для каждой встречи выбирается своя тема, своя задача, вокруг которой мы фокусируемся на работу. В качестве первой темы, абсолютно неслучайно была выбрана тематика развития здравоохранения. Проблемы здравоохранения волнуют каждого жителя Камчатского края. А сама система здравоохранения, к сожалению, далека от того состояния, которое хотели бы наши жители видеть», – рассказал глава региона Владимир Солодов.

Участники Совета разделились на несколько групп. У каждой было своё конкретное направление в здравоохранении. Основных тем – шесть. В том числе обсуждались формирование медицинского кластера в Камчатском крае, создание типового медучреждения в районах, организация маршрутизации пациентов во всех учреждениях здравоохранения. А также формирование сети аптек и лекарственное обеспечение населения, привлечение и обучение медицинских кадров.

«Такие мероприятия нужно проводить! И их давно нужно было проводить. На таких мероприятиях – когда идёт такой мозговой штурм – приходит решение конкретных проблем. И когда ты общаешься с специалистами разных направлений, тогда-то и находится тот вариант решения, который нужен для Камчатки», – рассказал глава Соболевского муниципального района Василий Куркин.

Эффективность нового формата работы стала заметна ещё до окончания Совета. Часть предложений, которые удалось выработать за два дня, будет реализована в ближайшее время.

«Я не ожидал, что уже сегодня будут проекты решений по всем шести площадкам. Эти проекты решений мы прорабатывали здесь на Совете. Я участвовал в четвертой группе которая занималась решением проблем аптечной сети и обеспечения населения лекарствами. Мы выработали свои предложения и сейчас на координационном совете они уже были приняты. В ближайшее время мы будем работать по тем темам, которые мы обсуждали эти два дня», – рассказал глава Мильковского района Владимир Войцеховский.

«Перспектив видится множество! Мы с коллегами эти два дня отработали с огромным удовольствием, хотя и с большим напряжением. И уже есть результаты и очень приятно, что решения по этим результатам легли на бумагу в виде проекта решения. И есть глубокая уверенность, что все наши наработки будут реализованы», – добавил глава Олюторского района Олег Свириденко.

Все вопросы, которые обсуждались на Совете глав, были рассмотрены предметно. По каждому будут даны протокольные поручения и краевым органам власти, и местному самоуправлению. Соответственно в ближайшее время начнётся реализация тех предложений, которые главы выработали сообща.