Помочь особенным людям жить достойно

В центре развития Камчатки состоялась стратегическая сессия по вопросам улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Основные проблемы в этой сфере и пути их решения обсудили представители общественных организаций, социальных учреждений и министерств края, работающих с данной категорией граждан.

Наиболее остро сегодня, по мнению общественников, стоят вопросы недостатка профильных специалистов в здравоохранении и маршрутизации обслуживания маломобильных пациентов.

По прежнему актуальной является и проблема доступности инфраструктуры. Это касается не только медицинских учреждений, но и городского пространства в общем. Много вопросов возникает по своевременному обеспечению инвалидов качественными техническими средствами реабилитации.

В сфере дошкольного образования участниками сессии была озвучена необходимость создания в каждом детском саду специализированных групп для детей с особенностями здоровья.

«Некоторые из проблем возможно решить на уровне края. Это увеличение доплат инвалидам первой группы, за которыми осуществляется уход. Необходимо построить санаторий для спинальников и людей с нарушением опорно-двигательного аппарата здесь на Камчатке. Если хотя бы десять процентов из того, о чем мы сегодня говорили будет реализовано — мы поймем, что голос людей, голос общественников услышан», — руководитель Общества молодых инвалидов Камчатки Светлана Корсун.

Председатель регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Александр Пирогов считает, что многие вопросы нужно сначала решить на федеральном уровне, после этого и на местах будут серьезные подвижки: «Для решения системных вопросов руководству края необходимо выходить с законодательными инициативами. Мы со своей стороны готовы помогать Губернатору формулировать эти инициативы и продвигать их через Всероссийское общество инвалидов».

Все предложения участников сессии по улучшению жизни людей с ограниченными возможностями здоровья собраны и будут использованы для создания программы развития Камчатского края.