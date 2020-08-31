 
В Петропавловске-Камчатском 01:15, 31 Августа, понедельник
ночью 6°C
днем 18°C
ветер 4,7 м/с
Завтра 01 Сентября
6 ... 17°C
ветер 2,8 м/с
Жить и работать на Камчатке

Помочь особенным людям жить достойно

Помочь особенным людям жить достойно

В центре развития Камчатки состоялась стратегическая сессия по вопросам улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Основные проблемы в этой сфере и пути их решения обсудили представители общественных организаций, социальных учреждений и министерств края, работающих с данной категорией граждан.

Наиболее остро сегодня, по мнению общественников, стоят вопросы недостатка профильных специалистов в здравоохранении и маршрутизации обслуживания маломобильных пациентов.

По прежнему актуальной является и проблема доступности инфраструктуры. Это касается не только медицинских учреждений, но и городского пространства в общем. Много вопросов возникает по своевременному обеспечению инвалидов качественными техническими средствами реабилитации.

В сфере дошкольного образования участниками сессии была озвучена необходимость создания в каждом детском саду специализированных групп для детей с особенностями здоровья.

 «Некоторые из проблем возможно решить на уровне края. Это увеличение доплат инвалидам первой группы, за которыми осуществляется уход. Необходимо построить санаторий для спинальников и людей с нарушением опорно-двигательного аппарата здесь на Камчатке. Если хотя бы десять процентов из того, о чем мы сегодня говорили будет реализовано — мы поймем, что голос людей, голос общественников услышан», — руководитель Общества молодых инвалидов Камчатки Светлана Корсун.

Председатель регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Александр Пирогов считает, что многие вопросы нужно сначала решить на федеральном уровне, после этого и на местах будут серьезные подвижки: «Для решения системных вопросов руководству края необходимо выходить с законодательными инициативами. Мы со своей стороны готовы помогать Губернатору формулировать эти инициативы и продвигать их через Всероссийское общество инвалидов».

Все предложения участников сессии по улучшению жизни людей с ограниченными возможностями здоровья собраны и будут использованы для создания программы развития Камчатского края.

 

центр развития камчатки
33

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых