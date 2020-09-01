Календарь 7–13 сентября 2020 г.

7 сентября

В 1924 году на Камчатке вышел первый номер молодежной газеты «Камчатский ленинец», освещавшей работу комсомольской организации на полуострове. Газета прекратила выходить в ноябре 1926 г.

8 сентября

В 1989 году на Камчатке ввели талонную систему продажи спиртных напитков. Всем взрослым гражданам выдали квартальный комплект талонов – на октябрь – декабрь. Один из талонов предназначался для приобретения вина, другой – для покупки крепких спиртных напитков.

9 сентября

Родился Виктор Яковлевич Щербин, глава Апачинского сельского поселения, председатель Собрания депутатов Апачинского сельского поселения Усть-Большерецкого муниципального района (1949 г.).

Родился Игорь Семенович Коваленко, руководитель исполнительного комитета регионального отделения Общероссийского народного фронта в Камчатском крае (1964 г.).

В 1937 году было образовано первое управление охотничьего хозяйства Камчатской области.

В 1945 году жители Петропавловска-Камчатского встречали воинов – освободителей Курильских островов.

В 1977 году в Петропавловске была торжественно открыта площадь Дзержинского. На ее благоустройство выделили по тем временам немалую сумму – 180 тысяч рублей.

10 сентября

В 1909 году в Петропавловске было организовано Вольное Петропавловское городское пожарное общество «с целью тушения пожаров и вообще противодействия пожарным бедствиям в пределах города».

В 1917 году впервые в истории Камчатки прошли выборы в орган местного самоуправления – Петропавловскую городскую думу.

11 сентября

В 1954 году в Петропавловске на Озерновской Косе был организован судоремонтно-механический завод Камчатрыбпрома.

12 сентября

Родился Сергей Иванович Смирнов, депутат городской думы Петропавловска-Камчатского (1948 г.).

Родилась Марина Анатольевна Плотникова, председатель Совета депутатов Октябрьского городского поселения Усть-Большерецкого муниципального района (1985 г.).

В 1968 году коллегия Министерства геологии СССР выработала документ, предусматривающий усиление разведки нефти и газа на Камчатке. Ученые считали, что на полуострове таятся крупные запасы жидкого топлива.

В 1992 году в Петропавловске прошла церемония перезахоронения останков капитан-командора Витуса Беринга и 5 членов экипажа пакетбота «Святой апостол Петр». 13 сентября 1992 года останки мореходов были преданы земле в бухте Командора (о. Беринга).

13 сентября

В 1967 году на ул. Владивостокской в Петропавловске открылся специализированный спортивный магазин «Старт».