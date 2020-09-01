В память о Курильском десанте увековечат 1 068 имён погибших воинов

Мемориальные плиты с именами погибших участников Курильского десанта доставлены в Петропавловск-Камчатский. Военный борт ИЛ-76 прибыл в краевую столицу с грузом в четверг, 27 августа.

«Перелет прошел спокойно. Никаких трудностей на маршруте не возникло. Мы были рады оказать такую помощь: это и ответственность, и сопричастность к сохранению памяти об истории своей страны и о подвиге наших солдат в годы Второй мировой войны», – сказал командир экипажа.

Напомним, в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне камчатскими историками и краеведами была проведена огромная работа по восстановлению списка солдат и офицеров, погибших в ходе Курильской десантной операции.

1 068 фамилий выгравированы на 26 гранитных плитах, которые должны быть установлены в сквере Свободы в центре Петропавловска-Камчатского.

«В списки вошли только фамилии тех, кто погиб в ходе Курильского десанта, участников штурма было гораздо больше – около девяти тысяч, – прокомментировала Ирина Заиграева, врио руководителя службы охраны культурного наследия края. – Памятник был установлен в годовщину празднования Победы в Великой Отечественной войне в 1946 году, и на гранях призмы самого памятника сделан акцент на тех, кто погиб в ходе Курильской десантной операции».

В процессе работы на заводе-изготовителе выяснилось, что для выполнения заказа потребуется больше времени, чем планировалось. Плиты могли не успеть вовремя доставить в Петропавловск-Камчатский из Петрозаводска. Глава города Константин Брызгин выступил с инициативой обратиться к Министерству обороны, чтобы доставить груз силами военной авиации. Врио губернатора края Владимир Солодов поддержал это предложение и лично обратился с письмом к министру обороны РФ Сергею Шойгу по вопросу оказания содействия городу.

«Доставка плит могла затянуться на несколько недель. Но благодаря поддержке Владимира Солодова, пониманию со стороны министра обороны России Сергея Шойгу, нам удалось доставить груз вовремя. 3 сентября мы почтим память героев, погибших в ходе Курильской десантной операции у обновленного мемориала, в сквере Свободы. Это символично и очень важно для всех жителей города», – сказал Константин Брызгин.

После отгрузки мемориальные плиты были доставлены на базу хранения подрядной организации, ведется их установка.