Новый учебный год начался с поправкой на коронавирус

1 сентября стартовал учебный процесс во всех школах края, а также в вузах и учреждениях дополнительного образования. 31 августа в штатный режим работы вернулись все детские сады региона.

Такое решение было принято региональным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции с учетом эпидемиологической обстановки.

Как рассказали в министерстве образования края, абсолютно все образовательные учреждения региона должны будут выполнять принятые санитарно-эпидемиологические требования, призванные защитить от распространения инфекции. Режимные ограничения будут действовать в течение полугодия, до 1 января 2021 года. Дальше – по обстановке.

Во всех школах проведена серьезная подготовка к работе в новых условиях. За каждым классом закреплено отдельное учебное помещение. Именно с этим требованием связан перевод во вторую и третью смены в крупных школах отдельных параллелей или классов. Разработаны гибкие режимы прихода учеников, организации перемен и школьного питания, специальное расписание уроков. Некоторые школы взяли за основу очно-заочный формат обучения, что разрешено законом об образовании. При этом, как заверили в минобразования края, все новые темы будут отрабатываться учителями в очном режиме. Малокомплектным школам, а в регионе их около четверти, как правило, не пришлось серьезно перестраиваться.

В новом учебном году во всех без исключения камчатских школах организовано бесплатное питание для учеников 1–4 классов.

Все 11 техникумов и колледжей края также приступили к очному обучению с соблюдением новых требований. В 4 учреждениях, где занимаются более тысячи студентов, в целях разведения потоков предусмотрено частичное обучение в дистанционной форме. Это политехнический и морской энергетический техникумы, колледж технологии и сервиса, медицинский колледж. В остальных – полностью очная форма обучения.

Камчатские вузы также приступили к занятиям. В дистанционном формате будут заниматься в основном студенты заочной и очно-заочной форм обучения. Очники будут грызть гранит науки непосредственно в вузах, и для этой категории также предусмотрены свои санитарно-эпидемиологические правила. В частности, вуз должен обеспечить студентов и преподавателей запасом масок и перчаток.

А 1 сентября, в День знаний, на Камчатке традиционно отметили начало учебного года. Коронавирус не отменил праздник, однако некоторые ограничения пришлось ввести. В этом году традиционные линейки прошли только для первых, девятых и одиннадцатых классов. Учителя должны были надеть маски, а родителям не разрешили зайти в школу с детьми.

Добавим, за парты в новом учебном году сели не менее 36 тысяч 900 детей, их них более 3 тысяч 800 первоклассников. Свои двери для ребят распахнула 121 школа.