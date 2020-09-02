Стратегическая сессия «Роль высшего и средне профессионального образования в развитии экономики Камчатского края»
На базе центра развития Камчатки прошла очередная стратегическая сессия.
Представители школ, высших и средних профессиональных учебных заведений собрались в Центре развития Камчатки, чтобы обсудить состояние системы образования, её проблемы и перспективы.
Поделившись на группы, участники сессии выделили самые острые, на их взгляд, проблемы, которые мешают сфере образования быть эффективной и отвечать требованиям современности:
— кадровый голод;
— невозможность финансирования вузов из бюджета Камчатского края;
— высокая стоимость обучения;
— нежелание бизнеса участвовать в процессе подготовки студентов;
— отсутствие базы реальных востребованных специальностей;
— слабое качество образования школьников;
— непривлекательность региона для жизни в целом.
В ходе дальнейшего обсуждения эксперты выступили со своими разработками, направленными на улучшение состояния образовательной системы Камчатского края. Всё выдвинутые предложения будут переданы для дальнейшего анализа и рассмотрения возможности их реализации.
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