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Жить и работать на Камчатке

На Камчатке за последние сутки зарегистрированы 13 случаев Covid-19

На Камчатке за последние сутки зарегистрированы 13 случаев Covid-19

За это же время 10 человек выздоровели.  

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на Камчатке с начала пандемии достигло 3 тыс. 877. За последние сутки их число составило 13.

В стационарах сейчас находится 88 человек. Семеро были выписаны за последний день.  Количество больных пневмонией с Covid-19 увеличилось на 5 человек и составляет 47.

С начала пандемии выздоровели 3 тыс. 167 человек.

Камчатскими лабораториями проведено 116 тыс. 625 тестов (806 за сутки).

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