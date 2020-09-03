Владимир Солодов поручил как можно быстрее локализовать вспышку коронавируса в посёлке Озерновский

Врачи из краевого центра срочно направляются в Озерновский для разворачивания 30 коек в поселковой больнице в связи со вспышкой коронавируса. Они также везут с собой необходимое оборудование для проведения дополнительного обследования, тестирования и оказания помощи больнице. Об этом Владимир Солодов сообщил в ходе еженедельного оперативного совещания. Глава региона подчеркнул, что вспышка произошла по причине халатного отношения граждан к ограничительным мерам безопасности.

«В целом ситуация в крае стабильна, и у нас неплохие темпы снижения заболеваемости, которые позволяют нам определённые ограничения снимать. Вместе с тем, на этой неделе зафиксирована вспышка в Озерновском поселении. У нас по состоянию на вчера было зафиксировано уже 28 заболевших. В ближайшее время туда срочно будут доставлены врачи для разворачивания 30 коек в Озерновской больнице. Мы там вчера на месте все вопросы необходимые отработали. Запас лекарств сейчас есть», — сказал глава региона.

При этом Владимир Солодов акцентировал — на примере данной ситуации ясно, что любое нарушение правил личной безопасности может привести к таким последствиям.

«Уже понятно, что причины этой вспышки заключатся в том, что один из работников продолжал ходить на рабочее место, имея температуру и признаки заболевания. В результате, мы сейчас имеем почти три десятка заболевших. Поэтому очень важно нам всем продолжать бдительно относиться к ситуации. Необходимо продолжать контроль масочного режима, соблюдения правил дистанцирования и рекомендаций Роспотребнадзора», — сказал глава региона.

Все заразившиеся – работники Озерновского рыбоконсервного завода № 55.

«Один заболевший госпитализирован в городскую больницу № 2 Петропавловска-Камчатского, а остальные находятся в посёлке на амбулаторном лечении, — сообщила представитель Роспотребнадзора Тамара Соколова. — 60 % заболевших — это работники административного корпуса. Несмотря на то, что предприятие создало все условия для соблюдения мер профилактики против коронавирусной инфекции, свою роль здесь сыграл человеческий фактор. Так, при входе в здание термометрия велась по большей части формально: один из сотрудников в течение трёх недель ходил на работу с плохим самочувствием. При сборе анализа были жалобы на заложенность носа, повышенную температуру».